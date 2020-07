Simulujte svoji přítomnost a mějte domácnost pod kontrolou i z druhého konce světa

Komerční sdělení: Zavřeli jste před odjezdem všechny dveře a okna? Snad ano! Vypnuté osvětlení ve večerních hodinách však přesto může znamenat lákadlo pro nejednoho drzého zloděje. Jak simulovat svoji přítomnost, když jste na dovolené a odradit případné nezvané hosty? Přeci pomocí chytrého osvětlení a zásuvek.

Nastavte si v době nepřítomnosti časové plány rozsvícení světel v jednotlivých místnostech, ideálně na každý den v týdnu trochu odlišně. V případě značky VOCOlinc tuto funkci umožňuje jak nativní aplikace výrobce, tak asistenti třetích stran HomeKit, Alexa či Google Assistant, bez nutností dalšího bridge/hubu. Vytvořte si časový plán pro každou místnost zvlášť, nebo navázejte akci na čas západu slunce.

Pokud vlastníte domácí centrum (iPad, Apple TV, nebo HomePod) můžete svoje osvětlení v rámci HomeKitu ovládat i mimo domov. V případě, že jste uživatel Androidu můžete svoje žárovky a zásuvky ovládat odkudkoli i bez domácího centra!

Kromě chytrých žárovek, nebo třeba LED pásků můžete využít i zásuvky. Zapojte do nich klasickou lampu a nastavte časovač dle preferencí. Chytré zásuvky můžete využít pro automatizaci jakékoliv zařízení, které nevyžaduje manuální sepnutí, třeba bazénová filtrace!

O tom, co se doma děje můžou víc říct také chytré homekitové senzory oken a dveří. Stačí je nalepit na rám sledovaného objektu. V tomto případě již potřebujete domácí centrum (iPad, Apple TV, nebo HomePod), se kterým senzor pomocí Bluetooth komunikuje. Následně odešle do vašeho telefonu oznámení o jakémkoli pohybu, nebo nevítaném hostovi. V případě, že vlastníte chytrou bezpečnostní kameru můžete ihned zkontrolovat co se doma děje.

Vaši reálnou přítomnost samozřejmě nic nenahradí, ale každý krok navíc v zabezpečení vám může ušetřit trable při návratu.

A tip za závěr? Odpusťte si přidávání fotek z pláže na sociální sítě. Mohou být dobrým zdrojem informací o vaší (ne)přítomnosti!

Na e-shopu VOCOlinc.cz můžete využít kód DOVOLENA pro 100 Kč slevu od 1000 Kč! Platí do 26. července.

