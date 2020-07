Cesta do zahraničí: Tyto weby vám prozradí, kam lze bez „koronavirových“ problémů vycestovat na dovolenou

Cesta do zahraničí se ještě nedávno zdála kvůli celosvětové koronakrizi jako naprosto nesplnitelný úkol. Díky uklidňující se situaci však mnohé státy rozvolnily svá opatření a de facto tak daly cestování zelenou. Pokud si léto bez cestování nedokážete představit ani vy a rádi byste za hranice vyrazili i letos, v následujících řádcích vám poradíme, jaké weby vám v tom pomohou.

Cesta do Itálie

Zatímco ještě před pár měsíci byla situace v Itálii naprosto kritická, nyní je tomu již naštěstí zcela jinak. Přírůstky nakažených a mrtvých se totiž v posledních týdnech snížily na poměrně příznivé hodnoty, na kterých se navíc drží již poměrně stabilně. I díky tomu mohla italská vláda povolit striktní otěže omezující život v zemi, což v ní rozproudilo i turistický ruch. Jak se situace ohledně nakažených a mrtvých vyvíjí si můžete prohlédnout na přehledných grafech zde. Co se týče cestování do země, to je víceméně bez omezení. Není pro něj nutné řešit žádné testy na koronavirus jak při příjezdu do země, tak návratu do Česka. Bez omezení jsou rovněž hraniční přechody a žádné šílenosti vás nečekají ani v obchodech – stačí v nich totiž dodržovat rozestupy a mít při jejich návštěvě roušku. Veškeré potřebné detaily ohledně Chorvatska za současné situace naleznete zde.

Cesta do Chorvatska

Žádné problémy vás nečekají ani při cestě do Chorvatska. Přestože v něm v posledních dnech přibývali nakažení, nejednalo se o nic tak vážného, že by kvůli tomu musely být zavřeny hranice, popřípadě zpřísněny hraniční kontroly. Ty jsou totiž v současnosti v naprosto standardním režimu, který jinými slovy znamená, že se do země dostanete prakticky bez jakéhokoliv omezení. Co se týká počtů nakažených a mrtvých, informace o nich naleznete zde. Veškeré potřebné detaily ohledně Chorvatska za současné situace naleznete zde.

Cesta do Rakouska

Ani při cestování do Rakouska se nemusíte bát potíží souvisejících s koronavirovými opatřeními. Hraniční přechody do země jsou totiž otevřené a samozřejmě nikým nekontrolované, díky čemuž se do země dostanete bez jakéhokoliv problému. Totéž pak samozřejmě platí i o návratu zpět do Česka, po kterém není požadován žádný negativní koronatest. Co se týče počtu nakažených a úmrtí, nejsou stejně jako v případě Itálie a Chorvatska nikterak alarmující. Jak na tom Rakousku v tomto směru je si můžete prohlédnout zde. Veškeré důležité informace o cestách do Rakouska si můžete prohlédnout zde.

Cesta do Německa

Pokud jste příznivci Německa, určitě vás potěší, že ani v cestách do této země již nestojí prakticky nic v cestě. Německé hranice jsou totiž již více než měsíce otevřené a k jejich překročení tam ani zpět není potřeba negativní test na koronavirus. Turistice tedy v tomto směru nestojí v cestě zhola nic. Co se týče počtů nakažených a zemřelých, ty se stejně jako ve všech výše zmíněných zemích drží na vcelku přijatelných hodnotách (vzhledem k počtu obyvatel Německa). Žádné velké riziko tudíž při cestách do této země nehrozí. Detailně si statistiky můžete prohlédnout zde. Co se týče podrobnějších informací o cestách do Německa, ty naleznete zde.

Cesta do Bulharska

Bulharsko se v posledních letech dostalo do popředí zájmu mnoha Čechů. Vzhledem k překrásným hotelům a plážím v kombinaci s příznivými cenami se však tomuto faktu nelze vůbec divit. O to víc nyní potěší, že tamní koronakrize též pomalu odeznívá, díky čemuž je zemi již poměrně dlouho možné navštívit bez jakéhokoliv omezení ve formě negativního koronatestu či jakýchkoliv jiných formulářů. Detailní informace o počtech nakažených a mrtvých naleznete zde. Pokud se pak chcete dozvědět více informací o cestě do Bulharska jako takové, navštivte tuto stránku.

Další země

Vycestovat bez omezení můžete samozřejmě do daleko více zemí, než jen do výše zmíněné pětky. Pokud vás zajímá, kam všude se dostanete bez problémů a kde se naopak s problémy setkáte, navštivte tyto stránky. Jedná se o zřejmě nejlepší zdroj informací ohledně cestování, který je v současnosti k dispozici. Stará se o něj totiž samotné Ministerstvo zahraničí.