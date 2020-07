Recenze Kygo E7/1000 – skvělá sluchátka na sport i do města

V dnešní recenzi se podíváme na (další) bezdrátová sluchátka, a to konkrétně na model E7/1000 od norské značky Kygo. Jde o sluchátka, která se snaží nabídnout relativně hodně muziky za ještě přijatelné peníze, pojďme se tedy podívat na to, jak vedla v našem testu.

Specifikace

Kygo E7/1000 jsou zástupci klasických bezdrátových špuntů. O zvuk se zde starají 6 mm dynamické měniče disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 116 dB. O bezdrátovou konektivitu se stará Bluetooth 5.0 s podporou profilů HSP, HFP, A2DP, AVRCP SBC a AAC. Provoz sluchátek mají na starosti integrované baterie o kapacitě 45 mAh, díky kterým sluchátka vydrží zhruba 6 hodin přehrávání. Nabíjecí pouzdro dokáže nabít sluchátka na dalších zhruba 16 hodin používání. Kompletní nabití sluchátek a krabičky zabere 2 hodiny. Sluchátka i s nabíjecím pouzdrem váží 60 gramů. Sluchátka dále podporují stereo volání, multifunkční gesta, disponují certifikovanou úrovní voděodolnosti IPx7 a jsou dostupná v černém a bílém (šedém) provedení.

Provedení

Sluchátka jsou vyrobena z černého pogumovaného plastu, ze stejného materiálu je pak i nabíjecí krabička. Když zůstaneme u ní, za výhodu se dá považovat přítomnost USB-C konektoru pro nabíjení (což stále bohužel není standardem) a solidně vypadající otevírací mechanismus, resp. pant. Nabíjecí krabička drží zavřená za pomocí magnetu, sluchátka uvnitř drží magnet také. Po otevření jsou vidět 4 notifikační diody signalizující stav baterie. Provedení sluchátek není co vytknout a nabíjecí pouzdro je na tom velice podobně. Jediný problém, který s ním mám je jeho výška, kvůli které je jeho nošení v kapse trochu nepohodlné. Nabíjecí obal je téměř jednou tak vysoký jako ten od AirPods. Velkou chválu si však výrobce zaslouží za bohaté příslušenství, které se se sluchátky krabici nachází. Jde především o několik sad ergonomických insertů, díky kterým si velikost sluchátek uzpůsobí snad každý, což výrazně pomůže komfortu při nošení.

Ergonomie a ovládání

V krabici se kromě sluchátek a nabíjecího obalu nachází 3 standardní velikosti (S,M a L) silikonových špuntů, dále zde najdeme speciální pěnový insert Comply pro komfortní nošení. Nad rámec toho se v balení nachází 4 páry stabilizačních insertů, které využijí především sportovci nebo ti, kteří chtějí být při nošení více aktivní. 3 z nich jsou klasické S/M/L velikosti, čtvrtý obsahuje jen gumový kroužek bez stabilizačních nožiček, který je určení pro běžné nošení, při kterém nepotřebujete pevné zafixování sluchátek v uších. Díky těmto možnostem je nošení sluchátek velmi pohodlné, jelikož si tu správnou kombinaci ergonomických prvků najde víceméně každý.

S ovládáním už to takový zázrak bohužel není. Na každém sluchátku se nachází jedno tlačítko, jehož funkce se odvíjí od počtu stisknutí – tedy relativně standardní provedení u tohoto typu sluchátek. Ovládání a povely jako takové jsou bez problému, potenciálně nepříjemné však může být to, když tlačítka stisknete. V případě osazení pěnovými špunty v tom není problém, v případě těch silikonových však může být opakované stiskávání tlačítek drobně nepříjemné, neboť si vždy tlačíte sluchátko více do ucha. Naštěstí jdou tlačítka aktivovat poměrně lehce. Párování sluchátek chce trochu cviku, každodenní připojování má pak specifické pořadí, které je třeba dodržet – nejdříve je třeba nasadit pravé sluchátko, poté levé. Vše se automaticky spáruje, jen je třeba se sluchátky při vyndávání z krabičky manipulovat v tomto pořadí.

Zvuk

Vzhledem k tomu, že za značkou Kygo stojí populární norský DJ téhož jména, by se dalo očekávat, že půjde o zvukově povedený model. A skutečně tomu tak je, zvukový projev Kygo E7/1000 je velice příjemný. I když sluchátka nenabízí funkci aktivního potlačení okolního zvuku, silikonové/pěnové inserty pasivně izolují velice dobře. Díky tomu je zvuk dobře čitelný. Basy jsou přiměřeně silné a nestrhávají poslech jen na svou stranu. Hlasitost sluchátek je na velice dobré úrovni a přednes zvýšenou hlasitostí nijak netrpí – stále si drží dobrou čitelnost. Pokud vezmeme v potaz zaměření sluchátek, tedy především sport a běžné městské použití, z hlediska zvukové stránky si není na co stěžovat.

Závěr

Jak již padlo v některé z předešlých recenzí, true-wireless sluchátek je dnes na trhu mraky. Pro koncového uživatele je to skvělé, neboť má obrovský výběr a sluchátka si tak najde skutečně každý. Kygo E7/1000 jsou dalším z velmi povedených modelů. Díky širokým možnostem z hlediska ergonomie budou sedět takřka každému, jejich nošení je pohodlné, výdrž baterie nadprůměrná a zvukový přednes je velmi líbivý. Potěší i zvýšená odolnost proti vodě a provedení jako takové. Škoda jen toho nabíjecího obalu, který mohl být o kousek menší.