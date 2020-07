Proč byste neměli nechávat iPhone na přímém slunci bez jakékoliv ochrany

Vzhledem k momentálnímu počasí se nezdá, že už by venku panovalo léto. Pokud se však podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že je léto prostě a jednoduše v plném proudu. Právě v létě má většina lidí dovolenou a vyráží za sluníčkem – a je jedno, jestli do zahraničí, anebo na zahradu před domem. Jak se ale říká, všeho moc škodí. Tohle přísloví platí především u člověka, ale také u elektroniky. Člověk si při dlouhodobém pobytu na slunci bez patřičné ochrany zahrává se spálením a úpalem a v případě elektroniky je to v přeneseném významu podobně.

Všichni z vás asi ví, že byste neměli nechávat váš iPhone či jakékoliv jiné zařízení na přímém slunci. Vždy se doporučuje, abyste elektroniku uchovávali v chladu, anebo alespoň ve stínu. Čas od času si však člověk ani neuvědomí, že iPhone odložil někam na přímé slunce. V tom lepší případě se dotyčný člověk uvědomí a přehodí přes iPhone alespoň tričko. Co se ale stane, pokud iPhone (a jiná zařízení) necháte dlouhou dobu na slunci? Odpovědí je v tomto případě hned několik. V některých případech dojde jen k přehřátí, v některých případech však může dojít k trvalému poškození zařízení.

Pojďme se na celou tuto situaci podívat podrobněji. Vžijte se tedy do role, že jste váš iPhone nechali na přímém slunci. Vzhledem k tomu, že je displej zařízení černý, tak světlo společně s teplem pohlcuje. Proto trvá jen několik krátkých minut, než se zařízení začne zahřívat. Po určité době a po zahřátí na určitou teplotu se na iPhonu objeví informace o tom, že má zařízení vysokou teplotu, a že se musí zchladit. Pokud v tomto případě nezareagujete, tak se iPhone kompletně vypne. Zařízení se vypne kvůli tomu, že se jeho baterie „zblázní“ a svým způsobem se vybije – podobně, jako se to děje v zimě. Pokud iPhone po této situaci včas z přímého slunce odstraníte, tak bude stačit, abyste jej nechali chvilku v chladu. Zanedlouho by mělo dojít ke vzpamatování. V opačném případě však může dojít ke kompletnímu selhání baterie.

Dejme tomu, že se iPhone kvůli přehřátí vypnul, a že jste jej stále ze slunce nepřemístili. Nyní už si zahráváte s kompletním zničením zařízení. Kromě toho, že se může začít nafukovat baterie, která při prasknutí způsobuje požár, tak velmi trpí také displej. Pokud by se vám podařilo iPhone po dlouhé době na slunci rozchodit, tak je velmi pravděpodobné, že barvy displeje budou vysvícené, nepestré a jednoduše nepěkné. Při opravdu dlouhém ponechání zařízení na slunci může dojít k selhání dalších interních komponentů. Selhat může prakticky cokoliv, od nabíjecího konektoru, přes paměť, až po procesor. Nejvíce náchylná je ale v tomto případě již zmíněná baterie. Abyste se těmto problémům vyhnuli, tak iPhone a další elektroniku ponechávejte ideálně doma v chládku. Pokud si zařízení potřebujete vzít s sebou, tak přes něj přehoďte alespoň tričko – zkrátka a jednoduše udělejte vše proto, aby se zařízení nenacházelo na sluníčku.