Je to pár dní nazpátek, co jsme se dočkali vydání nové verze operačního systému iOS, konkrétně s pořadovým číslem 13.6. Největším trhákem je v této verzi bezesporu podpora digitálních autoklíčů Car Key, které mohou uživatelé pomalu začít využívat na svých vozech od BMW, později samozřejmě i od jiných automobilek. Kromě toho jsme se ale dočkali také vylepšení aplikace Zdraví. Pokud tuto nativní aplikaci používáte ke sledování vašeho zdraví a vaší aktivity, tak zbystřete. Do Zdraví totiž dorazila nová kolonka s názvem Symptomy. Jak už můžete tušit, tak v této sekci aplikace si můžete vést záznamy o všech vašich symptomech, potažmo příznacích. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení.

Jak na iPhone v aplikaci Zdraví vést záznamy o symptomech

V případě, že si chcete na vašem iPhonu v aplikaci Zdraví vést záznamy o všech vašich symptomech, potažmo příznacích, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli nativní aplikaci Zdraví.

Po otevření se ve spodním menu přesuňte do sekce s názvem Prohlížet.

Zobrazí se všechny tzv. Kategorie zdraví, ve kterých si můžete vést různé záznamy.

ve kterých si můžete vést různé záznamy. Zde stačí, abyste sjeli o něco níže, a poté rozkliknuli položku Symptomy.

Poté už si jen stačí vybrat, jaký typ příznaku chcete zaznamenat.

Po rozkliknutí určitého typu už jen stačí klepnout vpravo nahoře na Přidat data.

Potřebná data poté vyplníte, vpravo nahoře klepnete na Přidat, a je hotovo.

Kromě toho, že si můžete v aplikaci Zdraví vést záznamy o všemožných příznacích, které pociťujete, tak se zde nachází mnoho dalších kategorií, ve kterých lze záznamy vést. V rámci kategorie Aktivita si můžete zobrazit, jak jste aktivní, dále jsou k dispozici kategorie Dýchání, Hybnost, Mindfulness, Sluch, Spánek, Srdce, Tělesné míry, Vitální funkce, Výživa a Ostatní data, pro ženy je zde poté k dispozici také Sledování cyklu. Na závěr podotýkám, že je pro zobrazení kategorie Symptomy nutné, abyste běželi na iOS 13.6 a novějším, tzn. že se Symptomy objevují i v iOS 14.