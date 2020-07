Recenze sady precizních šroubováků od Xiaomi: Lepší neseženete

Každý z nás má nějaké to hobby. U některých lidí je to například hraní fotbalu, někdo rád fotí a někdo třeba maluje. Jsou tady ale i takoví lidé, kteří své hobby berou zároveň jako práci, což je, přiznejme si, jedna z těch lepších variant. Děláte jednoduše to, co vás baví, a navíc k tomu můžete získat nějaký finanční obnos či jiné výhody. Mezi jedno takové hobby, které můžete propojit s prací, patří amatérské opravování telefonů či třeba tabletů. Ze začátku si při opravování vystačíte s klasickým nářadím z čínského tržiště za pár desítek korun. Když se však jednoduché opravy promění v ty komplexní, a navíc pokud je děláte častěji, tak byste se neměli bát investovat do lepšího nářadí, díky kterému celý úkon provedete jednodušeji, rychleji a s větším klidem.

Pryč s nekvalitními precizními šroubováky…

Osobně se opravování telefonů (a dalších zařízení) věnuji již nějaký ten rok. Samozřejmě o sobě netvrdím, že jsem profesionální opravář, ale na druhou stranu zvládnu opravit či vyměnit už leccos. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak i já jsem začínal na malých, nekvalitních a plastových šroubovácích, které sice plní svou funkci, ale nemají určitou přidanou hodnotu, jako profesionálnější sady. Postupem času se navíc portfolio produktů, které zvládnu opravit, rozšířilo, a tak jsem musel využívat desítky různých šroubováků. Tyto šroubováky samozřejmě zabírají místo a vzhledem k tomu, že se jedná o miniaturní a precizní nástroje, tak najít šroubovák se správnou hlavou bylo často velmi obtížné. Za tu dobu jsem investoval do hned několika sad, které mi ale bohužel vydržely jen pár krátkých měsíců či týdnů. Hlavy se totiž během chvíle poškodily a už neplnily svou funkci, stejně tak jako přestala fungovat magnetizace.

…precizní sada od Xiaomi je to pravé ořechové

Před pár týdny jsem se rozhodl, že do sady precizních šroubováků investuji větší částku, abych měl klid s neustálým kupováním nových nástrojů. Zároveň mi přišlo fajn řešení bitů, kdy jednoduše řečeno máte jen jedno tělo šroubováku, ve kterém poté pouze měníte hlavy. Netrvalo to dlouho a na internetu se mi podařilo najít precizní sadu šroubováků od Xiaomi, která splňovala naprosto vše, co jsem požadoval. Tuto precizní sadu šroubováků jsem se tedy rozhodl vyzkoušet na vlastní kůži. Hned na začátek vám mohu říci, že se jedná o doopravdy skvělý produkt, který bych doporučil naprosto všem amatérským (a možná i profesionálním) opravářům. Vrhněme se tedy přímo na věc a pojďme se zmiňované sadě podívat na zoubek.

24 bitů a kvalitní materiály

Jak už jsem zmínil výše, tak jsem hledal takovou sadu precizních šroubováků, ve kterých by se využívalo tzv. bitů, tedy hlav šroubováků, které se dají kdykoliv vyměnit za různé druhy. Precizní sada šroubováků od Xiaomi nabízí hned 24 těchto bitů. Abych to uvedl na pravou míru, tak zde najdete různé velikosti klasických plochých a křížových bitů, nechybí však ani torx, imbus, Y, či třeba pentalobe. Právě pentalobe je pro opraváře jablečných zařízení naprosto stěžejní – využívají jej iPhony, iPady, iPody a ve větší velikosti také MacBooky – v sadě od Xiaomi najdete vše potřebné. Celá sada, tedy jak tělo šroubováku, tak samotné bity, jsou zpracovány z velmi kvalitní oceli a hliníku. Co se týče samotného těla šroubováku, potažmo jeho horního konce, tak ten je samozřejmě umístěn na ložisku, díky čemuž s ním můžete točit, což je u precizních šroubováků pro jednoduchou manipulaci velmi důležité.

Balení a ochranné pouzdro

Určitě vás zajímá, jakým způsobem je zpracováno samotné balení – za sebe mohu říci, že naprosto perfektně a nemá jedinou chybu. Pokud se pro tuto precizní sadu rozhodnete, tak se můžete těšit na malou, převážně bílou krabičku. Na přední straně najdete vyobrazenou samotnou sadu, důležité informace poté na dalších stranách. To nejdůležitější se však samozřejmě skrývá uvnitř. Jakmile krabičku otevřete, tak z ní vytáhnete hliníkový obal, ve kterém se celé příslušenství nachází, společně s manuálem. Hliníkový obal je vytvořen ze dvou částí – jedna část slouží jakožto „ochranná vrstva“, ta druhá poté jakožto samotné tělo, ve kterém se nachází šroubovák společně s bity. Díky zmíněné ochranné vrstvě máte jistotu, že bity někdy neztratíte (což bývá vcelku běžné). Vnitřní část se šroubovákem a bity poté jednoduše vycvaknete zatlačením dovnitř – jedná se o jakousi pojistku, aby nedošlo k samovolnému vypadnutí vnitřní části. O to, abyste bity neztratili ani po vycvaknutí vnitřní části, se poté starají magnety pod samotnými bity, které je drží na místě i tehdy, pokud vnitřní část otočíte vzhůru nohama – podobně to funguje i v případě šroubováku, ten na místě drží ještě malá objímka.

Přehled o bitech a jejich jednoduchá výměna

Ve vnitřní části jsou všechny bity naskládané podle typu vedle sebe. Abyste měli vždy přehled o tom, který bit zrovna vytahujete, tak se mezi řadami bitů nachází malé obrázky typu hlavy. Typ bitu můžete rozeznat také ze samotného bitu, na kterém je název vyražen. Bohužel mají obrázky mezi řadami bitů tendenci se jakýmsi způsobem mazat, takže je možné, že za pár měsíců se prostě odloupnou a budete se muset spoléhat na své vlastní seřazení. Dodržování seřazení je samozřejmě velmi důležité kvůli tomu, abyste věděli, kde se jaký bit nachází, a abyste je mohli při opravách rychle měnit. Co se týče samotného vyměňování bitů, tak to je velmi jednoduché – opět zde uchycení pomáhá magnet, který při zasunutí bitu do těla šroubováku příjemně cvakne. Možnost výměny hlav ale nemusí vyhovovat úplně všem opravářům – někdo má prostě a jednoduše rád, když si předem nachystá vedle sebe všechny šroubováky, a ty při výměně jednoduše a rychle mění a nemusí se tak obtěžovat právě s výměnou bitů.

Osobní zkušenost

Osobně tuto sadu využívám již po dobu několika týdnů a musím říct, že jsem si na ni doopravdy velmi zvykl. Tuto precizní sadu jsem využil při výměně několika displejů na iPhone, pomohla mi však také při rozebírání MacBooku Air a iPadu. Zajímat by vás mohlo také to, jak je to s tzv. magnetizací, tedy zdali se vyšroubovaný šroubky bez problémů přichytí na bit a nespadnou. I v tomto případě musím Xiaomi a jeho precizní sadu pochválit – magnetizace je doopravdy velmi silná, a pokud se vám stává, že často ztrácíte šroubky kvůli tomu, že vám padají z hlavy, tak tohle se s touto recenzovanou sadou stane minulostí. Tělo šroubováku se mně osobně drží v ruce naprosto parádně, jedná se ale o individuální záležitost.

Závěr

Pokud už máte dost nekvalitních a plastových šroubováků z čínských tržišť, tak jste právě narazili na to pravé ořechové. Sada precizních šroubováků je určena pro všechny amatérské (a dost možná i profesionální) opraváře drobné elektroniky. Součástí této sady je 24 vysoce kvalitních bitů, které se po prvních opravách nezničí a zároveň budou i nadále poskytovat silnou magnetizaci. O to, abyste všechny bity nepoztráceli, se stará kvalitní hliníkové pouzdro společně s magnety, které drží všechny bity přesně na svém místě. Osobně vám mohu sadu precizních šroubováku od Xiaomi vřele doporučit. Potěší vás samozřejmě také cena, která je stanovena na pouhých 690 korun. Na tak kvalitní sadu, která vám vydrží několik dlouhých měsíců či let, se nejedná o nic drahého a jakožto investice se rozhodně vyplatí.