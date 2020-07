Recenze elektrokoloběžky Ninebot by Segway Kickscooter E22E

Zatímco před několika lety byly elektrické koloběžky poměrně raritou, dnes je vše jinak. Tyto stroje můžete vidět v podstatě na každém kroku a často ve velkých městech funguje i jejich sdílení. Je tedy docela možné, že jste se v minulosti po nějaké elektrické koloběžce poohliželi. Zajímavou volbou může být elektrická koloběžka Ninebot by Segway Kickscooter E22E, která láká na zajímavé vlastnosti a relativně příznivou cenu. Pojďme se tedy podívat, jak si tato koloběžka vede.

Balení a technické specifikace

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení a technickým specifikacím. Koloběžka dojde v krabici rozložená na dvě části. Po otevření je třeba nasadit řídítka a upevnit šroubovákem šest šroubků, přičemž vše je součástí balení. Dále zde najdete také manuál a adaptér. Pohlédneme-li na technické specifikace, koloběžka ve své kategorii nikterak nevyčnívá. Motor má výkon 300W a nabídne jezdci celkem tři režimy. Výrobce slibuje maximální rychlost 20km/h dojezd 22 kilometrů, což záleží ale na vámi zvoleném režimu a hmotnosti, nabití pak trvá 3,5 hodiny. Koloběžka má na výšku 111 cm, na šířku 42 cm a na délku 112 cm, hmotnost pak je příjemných 13,5 kilogramu. Dobrou zprávou je i zvýšená odolnost proti vodě v podobě IPX4, slabý déšť vám tedy vrásky na čele dělat nemusí. Nosnost je 100 kilogramů.

Vzhled

Co se vzhledu týče, koloběžka vás ničím nepřekvapí a snadno si ji spletete s kdejakou konkurencí. Za pochvalu stojí pryžová madla, díky kterým vám ruka z řídítek nikdy neuklouzne. Podél rukou máte pak páčky na akceleraci a brzdu. Brzdnému systému bych vytkl, že by mohl být lepší. Při maximální rychlosti je brzdná dráha zhruba 7 metrů, což mi přijde docela dost. Nicméně zároveň můžete brzdit i přišlápnutím zadního blatníku, kombinace obou způsobů je ale o cviku. Pochvalu si rovněž zaslouží celková konstrukce. U jedné z prvních koloběžek konkurenční značky se mi například stalo, že byť jsem upevnil na řídítkách veškeré šroubky, byla v kloubu vůle, která samotné ježdění podstatně znepříjemňovala. Tady se vám nic takového nestane, jelikož řídítka jsou skutečně pevná. Za zmínku stojí i displej, který vám ukazuje momentální rychlost, stav baterie, zda jste připojeni k bluetooth, možnou poruchu a vámi navolený režim. Pod displejem pak naleznete tlačítko, jehož dlouhým stiskem koloběžku zapnete/vypnete. Krátkým stiskem zapínáte přední LED světlo, jehož výkon je 2,5 W a na noční jízdy je jak dělané. Dvojitým pokliknutím volíte mezi sportovními režimy, o nichž si více povíme později.

O něco níže na řídítkách nalezneme slot pro přidání externí baterie, která zvýší dojezd i maximální rychlost, zároveň zde nalezneme také konektor pro nabíjení. Pod ním pak páčku, na kterou je třeba pro složení koloběžky stoupnout. Spokojený jsem byl i s deskou, která má na sobě výstupky proti uklouznutí, a je dostatečně dlouhá i široká. Milovníky bezpečnosti jistě potěší velké množství odrazek a odrazových pásků. Výrobce velmi vychvaluje pneumatiky, které mají 9“ a byly prý vyvíjeny několik let. Podle výrobce přináší výborný komfort a tlumení nárazů ruku v ruce se stabilitou a jsou prý zcela odolné vůči defektu. S takovými tvrzeními bych byl velmi opatrný a koloběžku vám doporučil jen a pouze na cyklostezky a jiný rovný terén. Vzhledem k absenci odpružení cítíte každou nerovnost, což rozhodně příjemné není. Není to ale nic, s čím byste se u jiných koloběžek nesetkali. Na zadním blatníku poté najdete zadní světlo, které skvěle bliká při brždění, pod deskou pak uvidíte stojánek.

Aplikace

Koloběžku lze spárovat i s aplikací. Manuál vás navede ke stažení appky Segway – Ninebot. Ta je ovšem k ničemu, neboť koloběžku s ní nespárujete. Ovšem při zapnutí této appky vám je nabídnuta Segway – Ninebot Global, která cílí na novější stroje. Tu je třeba stáhnout (zdarma na App Store i Google Play) a poté provést jednoduchou registraci. Dále zapnete Bluetooth a necháte koloběžku spárovat, což stvrdíte stisknutím tlačítka pod displejem. Osobně mě aplikace velmi mile překvapila. Na úvodní obrazovce vidíte svou současnou polohu, stav baterie, možný dojezd a celkový počet kilometrů ujetý s koloběžkou. Dále zde můžete svou jízdu nahrávat, ta je poté uložena a vy se můžete podívat, kudy a jak rychle jste jeli. Také je možné nastavit takzvaný Cruise Mode. Pokud jej povolíte, jakmile budete držet po dobu pěti sekund stabilní maximální rychlost, můžete sundat prst z páčky a koloběžka si sama bude držet rychlost. Dále zde můžete navolit míru obnovy energie a světelné efekty zadního světla. V aplikaci je možné nastavit i „startovací rychlost“, tedy jaké počáteční rychlosti je třeba dosáhnout, aby bylo možné spustit akceleraci. Důrazně nedoporučuji nastavovat nízké hodnoty. Občas se může stát, že koloběžku vedete vedle sebe a instinktivně zmáčknete páčku akcelerace. V ten moment vám koloběžka z rukou vystřelí, což může mít velmi špatné následky.

Vlastní zkušenost

Já jsem velký fanoušek koloběžek a musím říct, že s tímto modelem jsem byl velmi spokojen. Ač to zmiňuji výše, musím znovu vychválit pevnost konstrukce, která je skvělá a za jízdy se vám řídítka rozhodně nepohnou. Samotná jízda je hladká a bezproblémová. Maximální rychlost 20 km/h je opravdu dostatečná. Ač může na papíře vypadat, že je to málo, může se vám při nepozornosti ledacos přihodit. Pokud tedy koloběžku pořídíte, dbejte na zvýšenou opatrnost a vyhněte se například jízdy se sluchátky. Ano, je to pohodlné, ale nesmírně nebezpečné. Co se tří režimů týče, máme zde eco, sport a supersport. Na ecu koloběžka ujede avizovaných 22 kilometrů (s mými 90 kily 21). Akcelerace ovšem není kdovíjaká a maximální rychlost je „pouze“ 15 km/h. Supersport se pyšní výbornou akcelerací a maximální rychlostí 20 km/h, dojezd byl ovšem nějakých 16 kilometrů. Režim sport se pak blíží hodnotama k super sportu a jediný rozdíl je, že zde nemáte tak výraznou akceleraci. I v tomto případě je maximální rychlost 20 km/h, dojezd pak je něco málo přes 18 kilometrů. Díky výkonu motoru si koloběžka poradí i s 15 % stoupáním (rozuměj převýšení 15 metrů na ujetých 100 metrů). Pokud pořídíte externí baterii, dojezd v eco módu se zvýší na 45 kilometrů a v super sportu rychlost na 25 km/h. Dokoupení baterie tedy rozhodně není špatnou volbou.

Resumé

Elektrická koloběžka Ninebot by Segway Kickscooter E22E je skutečně zajímavým strojem. Hlavním kladem je zde určitě konstrukce a aplikace, která vám možnosti koloběžky jistým způsobem rozšíří. Pokud byste tuto koloběžku chtěli zakoupit, můžete ji mít už za 11 990 korun.