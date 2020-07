Na Macy konečně zamířila oslavovaná strategie Total War: Warhammer II

Kdo by neznal povedenou herní sérii Total War, která má na kontě hezkých pár dílů a na herní scéně se pohybuje pěknou řádku let. Ačkoliv se předchozí díly nesly spíše v historickém duchu, kdy jste si střihli roli nějakého toho velkého vojevůdce nebo světového státníka, v případě Warhammer II se ponoříme hluboko do tohoto fantasy univerza a vyzkoušíme si, jaké to je vést jednotky všech možných ras. Ačkoliv titul vyšel na Steamu již před nějakou dobou a dočkal se celé řady ocenění, včetně tisíců kladných hráčských recenzí, v případě Macu měli dosud fanoušci smůlu. Vývojáři z Creative Assembly totiž na jablečný systém jaksi pozapomněli, avšak to se naštěstí nyní mění a hra konečně zamířila na Mac.

Opět tak nebudou chybět epické bitvy masivního rozsahu, kde se spolu utká nespočet armád a z velké části jim budete velet právě vy. Kromě tahového soubojového systému tak na vás čeká také důkladné plánování strategie, zajišťování surovin a zdrojů pro nadcházející střety a především budování gigantických měst a dobývání dalších území. Aby nám to vývojáři navíc nějak vynahradili a vyžehlili si svůj přešlap, zajistili pro fanoušky dostupnost i všech DLC, které ke hře vyšly. Kromě standardní kampaně si tak můžeme zahrát i jednohubku v podobě Mortal Empires nebo se ponořit do prozkoumávání starého světa ve znamení kampaně Old World. Tak či onak, připravte si pro Total War: Warhammer II pořádně našlapaný stroj, potřebovat budete minimálně macOS 10.14, 8GB RAM, grafickou kartu o paměti 1.5GB a procesor o taktu 2GHz. Podporovány jsou všechny 13palcové MacBooky Pro od roku 2016, 15palcové MacBooky Pro vydané v roce 2015 a novější, nejdéle 3 roky staré 21.5palcové iMacy a 27palcové iMacy vydané na sklonku roku 2013. Jen si doporučujeme přibalit alespoň grafickou kartu NVIDIA 680MX, bitvy jsou poměrně výkonově náročné.