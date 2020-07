Apple odstranil tisíce her z čínského App Store

Apple reagoval v Číně na změnu licenčních zákonů, které jsou závazné i pro vývojáře her. Z čínského App Store tím pádem odstranil tisíce her a dal vývojářům lhůtu k řádné nápravě a doplnění, jak vyžaduje zákon. Od té doby, co v Číně vešla v úičnnost na začátku tohoto měsíce nová legislativa, bylo řečeno, že Apple musí z App Store odstranit 4500 her za pouhé tři dny. Zdroje ale tvrdí, že Apple v souvislosti s touto změnou zákonů odstranil na 11 tisíc her.

A co nová právní regulace obnáší? Všichni vývojáři her nově musí prvně požádat o licenci u příslušných orgánů. Poté, co ji získají, teprv mohou své hry publikovat na platformě pro distribuci aplikací. Do nynějška platilo, že hry mohou tvůrci publikovat ihned, a na licenci čekat. Apple zaslal čínským vývojářům mail s tím, že pokud chtějí i nadále mít své aplikace v App Store, musí zaslat číslo schválení a potřebnou dokumentaci, přičemž tyto informace lze spravovat přes App Store Connect. Toto musí vývojáři učinit do konce července. Jelikož pravděpodobně všichni tyto dokumenty nestihnou dodat, je možné, že v srpnu zmizí z jablečného obchodu další značné množství aplikací. Názor na tento postup čínské vlády si udělejte sami. Ve velkém se hovoří o dalším zpřísnění cenzury a omezení svobody slova.