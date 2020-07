Jak se efektivně zbavit starého iPhonu či iPadu

Komerční sdělení: Chytré produkty jsou prakticky spotřebním zbožím, které všichni z nás jednou za čas měníme za nové. Do této kategorie také samozřejmě spadá i iPhone nebo iPad. Jablečné produkty jsou celosvětově považovány za jedny z nejspolehlivějších a každý ví, že právě tyto stroje nabízí daleko vyšší životnost oproti konkurenci. Co když ale přecházíte na novější model a nevíte, co uděláte s vaším starším kouskem?

Na dnešním trhu máte hned několik možností. Buďto si zařízení můžete nechat kupříkladu jako záložní a využít jej v případě, kdy se vám váš primární telefon či tablet pokazí, můžete jej věnovat kamarádovi či někomu z rodiny, nebo se můžete rozhodnout pro jeho prodej. Právě proto, že jsou tyto produkty spolehlivé, se dokáží postarat o ještě pár dalších let aktivní služby a neztrácejí tolik na hodnotě. V případě prodeje se můžete rozhodnout, zdali své zařízení umístíte na některý z bazarů a vyřešíte si vše takzvaně po svém, nebo si můžete značně usnadnit práci a pro prodej svého jablečného produktu zvolit některou z ověřených společností. Výkup tohoto druhu zboží nabízí i populární iPhoneServis.cz, který vám za váš produkt nabídne až několik tisíc korun.

Proč ale zvolit iPhoneServis.cz? Tento servis má za sebou dlouhou historii, tisíce spokojených zákazníků a vždy se snaží vyjít vstříc potřebám zákazníků, což se odráží i na samotném výkupu. Z tohoto důvodu se na každé zařízení dívají individuálně a finální výkupní cenu vám sdělí až po prohlédnutí produktu.

Při jakémkoliv prodeji je ale nutné dodržet pár pravidel. Rozhodně byste z telefonu či tabletu měli odstranit jakékoliv soukromé informace. Pokud ale využíváte službu iCloud, nic nemažte, protože by se daný obsah odstranil i ze samotného iCloudu a vy byste tak o svá data kompletně přišli. Pro samotný prodej je nejdůležitější, abyste se odhlásili z Apple ID a vypli službu Najít. Bez toho je totiž váš produkt pro nového majitele bezcenný a znemožňuje jeho používání. Jestliže na tento krok zapomenete, nezoufejte. Kdykoliv totiž můžete zařízení odstranit z vašeho účtu i vzdáleně.