Apple by měl uživatele informovat o možném zneužití dat v App Storu

Podle Stephena Lynche, předsedy kongresového podvýboru pro národní bezpečnost USA, by měly společnosti Apple a Google varovat uživatele o potenciálním nebezpečí, které může vzniknout po stažení aplikací z App Storu či Google Play. Lynch napsal do obou těchto společností rozsáhlý dopis, ve kterém mluví o tom, jak mohou aplikace třetích stran získat od uživatelů citlivé informace a data. I přesto, že to v dopise není vysloveně napsáno, tak Lynch naráží na Čínu a Rusko, kde je násilné získávání citlivých dat od uživatelů naprosto běžné.

„Podvýbor pro národní bezpečnost skutečně oceňuje techniky, které Apple zavedl proto, aby ochránil soukromí uživatelů. I přesto se ale obáváme toho, že mobilní aplikace, které jsou provozované či vlastněné zahraničními vývojáři, mohou ukládat data občanů Spojených států na své servery. Díky tomu můžeme někomu umožnit přístup k významnému množství citlivých informací o amerických občanech, a to bez jejich vědomí na úrok národní bezpečnosti USA. Mobilní aplikace vyvinuté, provozované či vlastněné zahraničními subjekty představují velké bezpečnostní riziko, protože vývojáři mohou zneužít chyb v systému a aplikaci tak umožnit přístup k datům, která aplikace generuje, anebo jiným datům z celého systému…“, stojí v dopise od Lynche.

Lynch dále v dopise uvádí, že samozřejmě nepřipadá v úvahu, aby Apple či Google zamezil zahraničním vývojářům v umisťování svých aplikací na App Store či Google Play, tak stejně není možné vývojáře donutit k tomu, aby ukládali data na servery v USA. Kvůli tomu by však společnosti Apple i Google měly všechny uživatele informovat o tom, že veškerá data, která poskytnou aplikacím třetích stran, mohou být zneužita, a že se jedná o bezpečnostní risk. Společnosti Apple i Google by měly podle Lynche udělat vše proto, aby se zneužití citlivých informací zamezilo, a aby si byli uživatelé bezpečnostních rizik vědomi. V dopise dále stojí čtyři otázky, na které si Lynch prosí odpověď – týkají se toho, jakým způsobem Apple a Google postupují v určitých situacích, například když se v nich objeví riziková aplikace. Potenciálně rizikovou aplikací se měl stát například TikTok – v USA se dokonce jednalo o zakázání této aplikace, TikTok však uvádí, že jsou všechna jeho data shromažďována na serverech v USA.