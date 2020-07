Na Windows 10 brzy zamíří nová jablečná aplikace

Jablečná společnost si svého uzavřeného ekosystému nadevše cení a snaží se své aplikace a produkty nabízet výhradně na svých vlastních platformách a zařízeních. Přesto se na konkurenční Windows 10 podívala celá řada aplikací, včetně oblíbeného iTunes, které dokonce na Macu dávno ztratilo podporu, ale na operačním systému od Microsoftu stále bez problému běží. Přesto to Apple stále nevzdává, podle nejnovějších spekulací totiž vyvíjí speciální novou aplikaci pro Windows, která by zpřístupnila některou z dalších služeb. Nejpravděpodobnějším kandidátem je pak Apple TV+ nebo právě oficiální software pro Apple Music, po němž uživatelé volají již delší dobu.

Ostatně, loni Apple začal nabírat potřebné zaměstnance a inženýry, kteří se vyznali v platformě UWP a zároveň měli zkušenosti z prostředí digitálních médií, ať už hudebních nebo audiovizuálních. A nebylo by se čemu divit, iTunes na Microsoft Store straší již od roku 2018, a byť si velkou základnu fanoušků nenašlo, stále nabízí adekvátní alternativu ke standardní jablečné aplikaci. K něčemu podobnému by mohlo dojít i v případě nového softwaru, který by však nabízel o poznání modernější uživatelské rozhraní, větší propojenost s ekosystémem Applu a nezávislost na jablečných zařízeních. Apple se navíc snaží nabízet své služby kde se jen dá, včetně chytrých televizí od Vizia a LG, které se nově dočkaly vydání dedikované Apple TV aplikace. Konec iTunes se navíc nesl ve znamení rozdělení aplikací na dvě větvě, a to TV a Podcasts. Je tedy velmi pravděpodobné, že chce technologický gigant expandovat a díky platformě UWP nabídnout své aplikace jak na Windows 10, tak na Xbox One.