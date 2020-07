Apple získal exkluzivní práva na thriller Snow Blind

Apple poslední dobou zásobuje svou streamovací službu Apple TV+ jednou peckou za druhou a náhlé uzavření kinosálů po celém světě k této iniciativě výraznou měrou přispělo. Filmová studia a herci totiž podepisují exkluzivní smlouvy jako diví a snaží se přihřát si polívčičku, která by jim zajistil během následujících měsíců a let úzké partnerství s některým z technologických gigantů. Ať už se jedná o Disney, Netflix nebo právě Apple, filmaři a producenti jsou ke streamovacím platformám o poznání svolnější. Nejinak je tomu i u studia BOOM!, stojícího za grafickou novelou Snow Blind, na které se podílel i Jake Gyllenhaal, jehož můžeme znát především z vynikajícího psychologického filmu Donnie Darko.

Tvůrci vzhledem k aktuální situaci uspořádali aukci, kde mohli zájemci o publikování filmu přihazovat nemalé částky. Podobně jako u válečného dramatu Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli se tak i Snow Blind dočkal pozornosti z řady všech velkých mediálních gigantů. Boj to byl tuhý, ale nakonec z něj vítězně vyšel právě Apple, který se s režisérem Gustavem Möllerem a scénáristou Patrickem Nessem postará o kvalitní zfilmování. Nejedná se však o žádnou procházku růžovou zahradou, Snow Blind má být pěkně drsný thriller zasazený kdesi v aljašské divočině. Film má sledovat osud mladého chlapce, který se dozví, že je spolu s rodiči v programu na ochranu svědků. To přiláká pozornost jednoho nezvaného hosta, který do města zavítá a pokusí se dokončit to, co začal. Celý příběh má tak zachytit především hru na kočku a myš mezi vrahem a FBI, která se pokusí rodinu ochránit. Jak to tak vypadá, máme se rozhodně na co těšit a nezbývá než doufat, že snímek dopadne podobně jako Emancipation s Willem Smithem nebo zmíněný povedený Greyhound.