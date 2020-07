Apple prozradil, kdy vyhlásí finanční výsledky za třetí kvartál tohoto roku

Vyhlašování finančních výsledků za jednotlivé kvartály patří mezi odborníky i částí veřejnosti mezi ostře sledované události, spojené se společností Apple. Pokud se i vy řadíte mezi ty, kteří se o dění v Applu zajímají také po finanční stránce, můžete si již teď do svých diářů poznamenat datum 30. července. Právě v ten den totiž Apple ve 23.00 hodin našeho času Apple oznámí, jak se jí po finanční stránce dařilo v průběhu třetího kvartálu letošního roku. Součástí vyhlášení výsledků hospodaření firmy bude i zpráva pro investory.

Oznámení finančních výsledků za období od letošního dubna do června bude tentokrát poměrně zajímavé. Tento kvartál se totiž u Applu – a pochopitelně nejenom u něj – od většiny těch předchozích výrazně lišil. Hospodaření jablečné společnosti a výši i zdroj jejích příjmů totiž výrazně poznamenala koronavirová pandemie i to, jakým způsobem krize ovlivnila práci a způsob chování uživatelů. Kamenné prodejny společnosti Apple byly dlouhé týdny zcela uzavřené, provoz se dočasně zastavil také v řadě továren dodavatelů komponent pro jablečná zařízení. Náhle vzniklá nutnost home office by ale mohla teoreticky příznivě ovlivnit prodeje některých zařízení, plusem by pro společnost Apple mohlo být i představení iPhonu SE 2020. Firma Apple už nějakou dobu nezveřejňuje konkrétní údaje o počtu prodaných zařízení – v tomto směru se budeme muset spolehnout na údaje od analytických společností – určitě se ale můžeme těšit alespoň na přibližné informace o tom, který segment z produkce Applu přinesl firmě největší zisk.

Jaká jsou vaše očekávání od vyhlašování finančních výsledků společnosti Apple?