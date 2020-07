MacBooky by se v třetím kvartálu mohly dočkat o 20% vyšších prodejů

Ačkoliv koronavirová pandemie měla na většinu odvětví jablečné společnosti neblahý vliv a prodeje iPhonů klesaly v dvojciferných hodnotách, v případě MacBooků a iPadů došlo k přesně opačnému problému. Apple nestíhal dodávat dostatečný počet kusů tak, aby pokryl veškerou poptávku a z velké části byli zákazníci odkázáni buď na zbytkové kusy v různých Apple Storech, nebo dlouhé dodání v případě online objednání. To se ale naštěstí pomalu mění a technologický gigant do oběhu v třetím kvartálu pošle miliony dalších kusů. Stejný vývoj předpokládá i analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi se ve většině případů vyplní. Prodejům zejména pomůže návrat studentů do škol a práce z domova, která sice v důsledku zmírnění opatření mírně ustala, ale řada zemí omezení po vzedmutí druhé vlny nákazy opět zavádí.

Ostatně, jen během druhého čtvrtletí Apple dodal na 3.2 až 3.5 milionů MacBooků a toto číslo by se brzy mohlo vyšplhat až na 4 miliony prodaných kusů. To by znamenalo zhruba 20% nárůst oproti stávajícím hodnotám, což vyváží ztráty v segmentu iPhonů a dalších zařízení. Výrazně by tomuto trendu mohla pomoci i skutečnost, že do konce roku na trh zamíří nový Mac poháněný vlastními čipy Apple Silicon, které umožní Applu vymanit se z područí Intelu a především nabídnou nižší spotřebu, vyšší výkon a silnější propojení celého ekosystému. Zákazníci by tak mohli hromadně upgradovat právě na nový Mac, což by vyhnalo prodeje ještě výše.

Podle Ming-Chi Kua by se navíc prvním adeptem na jablečné procesory mohl stát 13.3palcový MacBook Pro, který by si vypůjčil design stávajícího modelu a kromě obměněného hardwaru by nabídl i vyšší výkon a čip na bázi architektury ARM. Podobné vylepšení analytik čeká i v případě MacBooku Air, jehož premiéra by měla proběhnout v témž čtvrtletí. kdy dojde k navýšení výroby a pokrytí poptávky. Nezbývá tedy než čekat, zda se slova čínského analytika vyplní, nebo Apple raději počká na příští rok, kdy nehrozí výraznější zádrhely ve výrobě.