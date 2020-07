Téměř polovinu akcií legendárního investora Warrena Buffetta tvoří ty Applu

Jablečná společnost je známá tím, že si snadno získává důvěru investorů a akcionářů, kteří jí jsou schopni odpustit i nějaký ten přešlap a zůstávají věrní většinou i v případě, kdy se tak docela nedaří. Jádro pudla totiž tkví v síle značky a především celkovém přístupu k návrhu nových zařízení a produktů, který je opatrný, ale přesto inovativní a často na míle daleko před konkurencí. Proto se není čemu divit, že více než 43% portfolia konglomerátní holdingové společnosti Berkshire Hathaway Warrena Buffetta vyplňují právě akcie Applu.

Kdybychom měli jmenovat jednu společnost, která si na skupování akcií kvalitních korporací potrpí, byl by to právě konglomerát Berkshire Hathaway, za nímž stojí legendární investor Warren Buffett. Dohromady totiž tento gigant vlastní přes 213.6 miliard dolarů jen v akciích a jeho portfolio obsahuje přes 46 různých společností. O to pozoruhodnější je pak skutečnost, že v případě Applu Warren vsadil více méně na jednoho, byť pořádně odolného koně. Berkshire Hathaway si totiž ukusuje čím dál tím větší soustu z koláče akcií jablečné společnosti a jak jsme nedávno informovali, celkové investice přesáhly hodnotu 91.3 miliard dolarů, což reálně tvoří 5.5% celkové tržní hodnoty Applu. V případě portfolia holdingové společnosti tak akcie tohoto technologického giganta zajišťují zhruba 43% všech momentálně držených derivátů.

Konec konců, Warren Buffett se netají svou přízní, kterou k Applu dlouhodobě chová. Tento proslulý investor si totiž potrpí nejen na udržitelný růst, ale také na kvalitní a schopné vedení společnosti, sílu značky a celkový přístup k zákazníkům. Vše navíc jablečná společnost splňuje na výbornou a spotřebitelé nakousnutému jablku zkrátka věří. O tom svědčí také data analytiků z GlobalStats, podle nichž Apple momentálně drží 58% na trhu se smartphony ve Spojených státech. Ať už technologický gigant vydá cokoliv, produkt je vždy horkým zbožím a během krátké chvíle obchody hlásí vyprodáno. Jen za 9 let od odchodů Stevea Jobse a nástupu Tima Cooka do funkce akcie zaznamenaly 688% růst a nyní se drží na úctyhodných 374 dolarech za akcii. Investice Berkshire Hathaway se tak přece jen vyplatila, jelikož od začátku roku 2019 akcie Warrenu Buffettovi a celému konglomerátu vydělaly 55 miliard dolarů.