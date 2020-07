Předplatitelé  TV+ si stěžují na film Greyhound, hlásí problémy se zvukem

Válečný snímek Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli se sotva stihl zabydlet v programové nabídce streamovací služby  TV+, a už s ním začínají být spojené první problémy. Někteří předplatitelé  TV+, kteří již nedávno vydaný snímek stihli zhlédnout, si totiž stěžují na problémy se zvukem – konkrétně se jedná o synchronizaci audio stopy. Zmíněný problém nastává zhruba před koncem první hodiny celého filmu.

Fotogalerie Greyhound Apple TV+ 4 Greyhound Apple TV+ 5 Greyhound Apple TV+ 3 Greyhound Apple TV+ 2 +3 Fotek Greyhound Apple TV+ 1 Greyhound Apple TV+ fb Vstoupit do galerie

Stížnosti zmíněných diváků se začaly objevovat například na sociální síti Twitter. Z celkového pohledu se nejedná o kdovíjak zásadní problém – podle vyjádření uživatelů se zhruba v osmapadesáté minutě filmu začne zvuk výrazně rozcházet s děním na plátně. Problém trvá pouhých několik minut, poté se vše vrátí do normálu. I takto drobná nesrovnalost ale umí do jisté míry pokazit celkový zážitek z filmu. Problém se synchronizací zvukové stopy ale zjevně zaznamenala jen část uživatelů, zatímco jiní hlásí, že se u nich vůbec nevyskytl – film jsme v  TV+ na Macu zkoušeli přehrát i my, a audio fungovalo naprosto bez problémů. Z tweetů se stížnostmi nicméně nelze vystopovat, zda se problémy váží na určitý region nebo hardware. Problémy se neobjevily ani u redaktorů serveru Apple Insider.

Děj filmu Greyhound s Tomem Hanksem se odehrává na moři za druhé světové války v průběhu riskantní plavby napříč Atlantikem, kdy je posádka lodi, přepravující vojáky a nezbytnými zásobami pro spojence, ohrožována německými ponorkami. Premiéra snímku se odehrála 10. července, a na film se těšila velká spousta uživatelů. Film měl být původně určen nejprve na plátna kin, do těch se ale kvůli opatřením, souvisejícím s koronavirovou pandemií, nakonec nedostal. Hanks ve filmu ztvárňuje roli kapitána Ernesta Krauseho, který velí velmi početné posádce válečné lodi. Před premiérou snímku Hanks nejprve vyjadřoval své zklamání z toho, že se film objeví v programové nabídce  TV+ namísto v kinech, v jednom z dalších rozhovorů ale vše uvedl na pravou míru a vyjádřil svůj vděk za to, že Apple tímto způsobem umožní divákům na celém světě vychutnat si film.