GoPro Hero 8 můžete nyní využít i jako webkameru pro Mac

Jestli je za něco Apple u Maců dlouhodobě kritizován, je to kvalita jejich interních webkamer. Ta je totiž u veškerých jeho modelů poměrně nízká. Pokud si tedy chce uživatel užít kvalitní snímání obrazu, musí vsadit na webkameru externí. Jako tu lze nyní díky nové aplikace od GoPro na Macu využít i akční kamerku GoPro Hero 8.

Použití fotoaparátů či kamer jakožto webkamer pro Macy není v poslední době ničím neobvyklým. S podobným řešením ostatně přispěchal nedávno třeba Fujifilm či Canon. Pokud však doufáte, že vám GoPro bude jakožto webkamera snímat obsah před ní ve 4K, které bez problému v režimu akční kamery zvládá, jste na omylu. Aplikace GoPro Webcam totiž umožňuje jen snímání v rozlišení 1080p. Co se týče jejího využití, to je naprosto jednoduché. Stačí, abyste si do Macu stáhli příslušnou aplikaci – tedy GoPro Webcam -, kamerku poté připojili pomocí USB-C kabelu k Macu, na něm jí následně zvolili jakožto zdroj obrazu a je hotovo. Od této chvále by měla kamerka fungovat jako plnohodnotná webkamera – fungovat tedy bude v naprosto všech službách, které webkameru využívají.

Těžko v tuto chvíli říci, zda se GoPro rozhodne zanechat možnost využití webkamery jen pro nejnovější modely Hero 8 jakožto exkluzivní funkci, nebo se v následujících měsících rozhodne přidat firmwarovou podporu i kamerkám starším. Jakékoliv oficiální informace o budoucích krocích totiž zatím nejsou k dispozici.