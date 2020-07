Aplikace Viber přichází s novinkou: Uživatelé mohou kdykoliv využít mizící zprávy

Tisková zpráva: Rakuten Viber, jedna z předních aplikací pro bezpečnou komunikaci, oznamuje, že funkce “mizící zprávy” je nyní k dispozici pro všechny uživatele v rámci osobních zpráv. Tato funkce byla dříve dostupná pouze v rámci tajných chatů. Nyní si ale v rámci jakékoliv konverzace s další osobou uživatelé mohou nastavit odpočítávání času při poslání textu, fotografie, videa nebo jakéhokoliv jiného souboru a vybrat si vteřiny, minuty, hodiny nebo dny, kdy má poslaná zpráva zmizet z historie. Automatické odpočítávání času do vymazání začíná v momentě, kdy si adresát zprávu přečetl. Tato funkce nadále upevňuje postavení Viberu jako nejbezpečnější komunikační aplikace na světě.

Jak vytvořit mizící zprávy:

Klikněte na ikonku hodin ve spodní části obrazovky v jakémkoliv chatu a vyberte si čas, po jakém má zpráva zmizet.

Napište zprávu a pošlete.

Viber opakovaně zdůrazňuje, jak je pro něj důležité soukromí uživatelů. Přišel tak s novinkami jako smazání zpráv ve všech konverzacích v roce 2015, šifrování na obou koncích konverzace v roce 2016 a skryté a tajné konverzace v roce 2017. A nyní přidává mizící zprávy do běžných konverzací.

Tato nová funkce umožňuje uživatelům sdílet informace, které se po uběhnutí zvoleného časového úseku vymažou. Přidána jsou také oznámení v případě, že si někdo pořídí snímek obrazovky.

„Jsme moc rádi, že nyní uvádíme mizící zprávy do běžných soukromých konverzací. V roce 2017 jsme tuto funkci uvedli v rámci tajného chatování, ale zjistili jsme, že podobná funkce zajišťující soukromí patří I do běžných chatů. A to I s oznámením v případě, že si adresát udělá snímek obrazovky přijaté mizící zprávy. Je to pro nás další krok, jak udělat naší aplikaci tou nejbezpečnější komunikační platformou na světě,” řekl Ofir Eyal, COO Viber.

Nejnovější informace o aplikaci Viber jsou pro vás vždy připraveny v oficiální komunitě Viber Czech Republic. Zde se dozvíte novinky o nástrojích v naší aplikace a můžete se také zúčastnit zajímavých anket.