4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (6. 7. 2020 – 12. 7. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Too Long; Didn’t Listen je nová podcastová aplikace, která vám pomůže snadno objevovat nový a zajímavý obsah k poslechu. Kromě podcastů jako takových můžete v aplikaci přidávat záložky do jednotlivých epizod, sdílet obsah s přáteli, sledovat, co poslouchají oni, a nechat si doporučit nové podcasty a epizody.

Aplikace FilmoraGo se dočkala také své verze pro iPad. Pokud vás láká natáčení a tvorba videí, můžete si s tímto nástrojem vyzkoušet možnost stříhání, úpravy, přetáčení, kopírování a další práce s videem. Ke svým klipům můžete přidávat zvukovou stopu a upravovat ji, pracovat s textem, samolepkami, efekty a spoustou dalších parametrů.

Jak název napovídá, má aplikace Watch to 5K za úkol postupně a důkladně vás připravit na váš první delší běh v průběhu devíti týdnů. Aplikace je určená pro Apple Watch, nabízí propojení s nativním Zdravím ve vašem iPhonu a spoustu funkcí, které vám pomohou nejen plnit váš tréninkový plán, ale také získat přehled o statistikách a vašem pokroku.

Na App Store přichází druhé pokračování populární hry One Finger Death Punch. V oficiálním sequelu najdete opět zajímavé možnosti hry a boje, jedinečné herní prostředí a možnost ukázkových úrovní, ve kterých si můžete upevnit všechny potřebné dovednosti. Užijte si skvělou zábavu ve více než čtyřech stovkách různých úrovní.