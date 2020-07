Jedna z nejočekávanějších novinek iPhonů 12 nakonec nedorazí. Apple jí nedokázal vyvinout

Jedním z největších vylepšení letošních iPhonů mělo být bezesporu nasazení 120Hz obnovovací frekvence displeje, která měla zajistit plynulejší zobrazování obsahu na něm například při scrollování. Podle youtubera a leakear v jedné osobě EverythingApplePro a leakera Maxe Winebacha však tato vychytávka na iPhone nakonec velmi pravděpodobně nedorazí.

Apple měl skutečně v plánu 120Hz displeje na iPhony 12 nasadit. Podle zdrojů leakerů však v posledních testech, které měly rozhodnout o jejich osudu, displeje pohořely, když na 6,7” iPhonu 12 Pro Max selhaly celkem čtyřikrát z 20 testů a na 6,1” iPhonu 12 Pro pak třikrát z 20 testů. To mělo Apple v kombinaci s vysokými náklady na jejich vývoj přesvědčit o tom, že je jeho snaha o nasazení tohoto typu displeje minimálně pro letošek marná. iPhony 12 proto dorazí takřka 100% “jen” se 60Hz obnovovací frekvencí displeje.

Jak to bude s nabíječkami?

Poměrně zajímavé informace zjistili leakeři i o chystané “krabičkové revoluci”, která by měla znamenat odstranění nabíjecího adaptéru z balení telefonů. Doposud se obecně počítalo s tím, že kabel, který má v balení Apple ponechat, nabídne koncovky Lightning/USB-C. Leakeři však naznačili, že bychom se mohli dočkat spíš Lightning/USB-A, jelikož právě USB-A je mezi uživateli stále daleko využívanější než USB-C a tudíž je větší šance, že mají doma adaptér s touto zdířkou. To by nicméně znamenalo, že pro rychlonabíjení iPhonů bychom si museli kromě adaptéru dokoupit i USB-C kabel, jelikož jen přes ten lze plný potenciál rychlonabíjení využít.