Filmové novinky na HBO GO, které by vám tento týden neměly uniknout (6. 7. 2020 – 12. 7. 2020)

Do nabídky streamovací služby HBO GO každou chvíli přibývají nové a nové filmy. V dnešním článku vám přinášíme výběr nejzajímavějších filmových přírůstků, které si zaslouží vaši pozornost. Tentokrát jsme se zaměřili na celovečerní filmy, v některém z našich dalších článků vám přineseme také nabídku nových zajímavých seriálů na HBO GO.

Deset let po úspěchu původního Zombielandu se jeho hlavní protagonisté – Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin a Emma Stone – vrací. Ani v sequelu to nebudou mít jednoduché, protože je čeká spoustu nových zombies i setkání s přeživšími, ale především cesta přes Bílý dům a samotné srdce země.

Ve snímku La Llorona – prokletá žena ožívá prastará legenda o plačce, která do pasti láká cizí děti v zoufalé snaze nahradit ty své. Losangeleská sociální pracovnice nepřikládá správný význam varování jedné ze zoufalých matek a nakonec se sama i se svými potomky ocitá v bludišti nadpřirozených jevů a bytostí.

Ve filmové nabídce novinek na streamovací službě HBO GO si tento týden samozřejmě přijdou na své i ti nejmladší diváci. V animovaném filmu Ledové království 2 se děti opět setkají se svými oblíbenými hrdiny z prvního dílu. Ani tentokrát nebude nouze o řadu napínavých dobrodružství, zábavy i chytlavých písní.

Od premiéry snímku Strážci – Watchmen již sice uběhlo pěkných pár let, řada diváků ale jistě uvítá jeho příchod do programové nabídky streamovací služby HBO GO. Nechte se vtáhnout do napínavého příběhu na motivy populárního komiksu, ve které Rorschach dává dohromady jednotku hrdinů, bojujících proti zločinu. Strážci chrání svět – kdo ale ochrání Strážce?

Ve snímku Stepfordské paničky z roku 2004 se setkáváme s herečkou Nicole Kidman v roli úspěšné televizní producentky Joanny Eberhart, která musí kvůli kontroverznímu skandálu opustit prestižní televizní společnost. Se svým mužem a dvěma dětmi se přestěhuje do dokonalého moderního městečka jménem Stepford, brzy ale přichází na to, že pod dokonalou maskou se skrývá něco více…