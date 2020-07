V dnešní době je opravdu velmi jednoduché ztratit pojem o čase. Doba je uspěchaná, vše musí být hotové hned a lidé se často přetěžují přesčasy v práci. Určitě to zná každý z vás – vrhnete se na nějaký projekt a řeknete si, že jej budete dělat do určité doby. Za chvíli se podíváte na hodiny a zjistíte, že od určené doby uběhlo několik desítek minut, anebo třeba hodina. Přesně v tomto případě by se vám mohla hodit funkce s názvem Oznamování času. Tato funkce se stará o to, že vám každou čtvrthodinu, půlhodinu anebo každou hodinu oznamuje, kolik je zrovna hodin. Funkci lze aktivovat v rámci macOS a my se v tomto článku společně podíváme, jak na to.

Jak na Macu nastavit funkci pro oznamování času

V případě, že chcete na Macu nastavit funkci Oznamování času, díky které vám bude hlas každou čtvrthodinu, půlhodinu či hodinu předčítat čas, tak stačí postupovat následovně:

Na vašem Macu či MacBooku klepněte vlevo nahoře na ikonu .

. Jakmile na tuto ikonu klepnete, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Otevře se nové okno, ve kterém je mezi všemi dostupnými sekcemi nutné najít položku s názvem Datum a čas.

Poté, co se v této sekci předvoleb systému ocitnete, tak se v horním menu přesuňte do záložky Hodiny.

Zde už jen stačí, abyste zaškrtnuli možnost Oznamovat čas.

možnost V menu napravo od textu Oznamovat čas si poté můžete vybrat, po jaké době vám bude Mac čas oznamovat.

V případě, že jste si tuto funkci aktivovali, ale nevyhovuje vám hlas, který jej předčítá, tak nemusíte zoufat. Stačí, abyste se opět přesunuli do Předvolby systému -> Datum a čas -> Hodiny, kde napravo od možnosti Oznamovat čas klepněte na tlačítko Upravit hlas… Zobrazí se nové okno, ve kterém si můžete jednoduše nastavit, jakým hlasem vám bude čas oznamován. Změnit si můžete rychlost, hlasitost a další předvolby, díky kterým budete s oznamováním času zajisté spokojeni.