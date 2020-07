Test rychlosti: jak si vede iOS 13.6 GM Beta oproti iOS 13.5.1

Jak jste si mohli včera na našem magazínu všimnout, Apple vydal GM betu iOS 13.6. Ostrá verze je tedy již za dveřmi. Nás ale jako obvykle zajímá, zda se tato již poslední beta verze iOS 13.6 nějakým způsobem posunula k lepšímu v aspektu rychlosti a výdrže baterie. Na výdrž baterie se podíváme až s oficiální verzí, nicméně pohled na rychlost vám přinášíme už nyní. Test, který můžete vidět v odkaze pod tímto odstavcem, provedl youtubový kanál iAppleBytes na iPhonech SE, 6S, 7, 8 a XR.

Začneme u iPhonu SE, u kterého můžeme domovskou obrazovku iOS 13 vidět dříve na GM betě, a to téměř o 5 sekund. Jako obvykle se ale zaměříme na rychlost spouštění aplikací třetích stran. Výsledky jsou zde dobré a když se aplikace neotevřou v ten samý okamžik, spustí se o zlomek sekundy dříve na GM iOS 13.6. Pokud se zaměříme na iPhone 6S, i u něj se systém spustí dříve na betě, rozdíl je ale daleko menší. I zde jsou výsledky velice dobré a žádná aplikace se na aktuáním systém nespustí dříve. I u iPhone 7 systém naskočí dříve na GM iOS 13.6, a to zhruba o dvě sekundy. Zde nějaké rozdíly už jsou. Byť většina aplikací pracuje stejně, Twitter má několik desetin sekund k dobru na aktuálním iOS, na GM iOS 13.6 pak zase Apollon for Reddit a Snapchat.

U iPhonu 8 můžeme pro změnu vidět, že systém naběhne dříve na iOS 13.5.1, jedná se ale o naprosto zanedbatelný rozdíl, které jsou i u spouštění aplikací naprosto minimální. Pokud bychom ale byli puntičkáři, zmíníme rychlejší otevření YouTube, Apollonu for Reddit a Snapchatu na GM 13.6, na iOS 13.5.1 pak Twitteru. Dobrou zprávou ovšem je, že zásadní rozdíly k horšímu zde opravdu nejsou. Na řadu přichází nejmladší ve výběru, a to iPhone XR, u nějž můžeme vidět iOS 13 dříve na GM iOS 13.6, ale pouze o zlomek sekundy. Je k podivu, že téměř všechny aplikace, pokud se nespustí ve stejný moment, pracují rychleji na iOS 13.5.1. Opět se ale jedná o zanedbatelný rozdíl.