Kuo: Apple Silicon dostane letos 13” MacBook Pro, příští rok pak 14” a 16” model

Na nedávné Keynote Apple ohlásil, že první Macy s jeho vlastními procesory dorazí ještě do konce letošního roku. Ačkoliv neprozradil, jaké modely to přesně budou, naprostá většina analytiků je přesvědčena o tom, že se bude jednat o některé laptopy. Se svou troškou do mlýna nyní přispěchal i Ming-Chi Kuo.

Věhlasný analytik ve své nejnovější zprávě pro investory nechal slyšet, že dle jeho zdrojů dostane jako jeden z prvních Maců nový čipset Apple Silicon 13” MacBook Pro. Ten se sice dočkal refreshe pro letošní rok teprve nedávno, avšak uspokojivý rozhodně nebyl. Kuova slova se proto zdají s ohledem na tuto skutečnost více než pravděpodobná. Co se týče dalších laptopů z řady Pro, 16” model se Apple Siliconu má dočkat na začátku příštího roku s tím, že by jej měly doplnit i 14” stroje, jejichž příchod se očekával už letos. Právě nasazení nového procesoru však zřejmě jejich příchod zhatilo.

Samé benefity?

Obecně se dá říci, že toho zatím o procesorech Apple Silicon příliš mnoho nevíme. Apple jim sice věnoval značnou část Keynote, avšak odnesli jsme si z ní prakticky jen to, že by měly dosahovat daleko lepšího výkonu než konkurence při daleko nižších teplotách a spotřebě energie, díky čemuž by mohly být vhodné i do výrazně užších šasi či obecně strojů s “opominutým” chlazením. Více se o těchto strojích nicméně dozvíme až s jejich příchodem na pulty obchodů. Snad se tedy z očekávané revoluce nestane propadák.