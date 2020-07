Thunderbolt 4 nebude rychlejší než jeho předchůdce. Má být ale „lepší“

Technologie se postupem času i nadále vyvíjí. Koho z nás by před 10 lety napadlo, že budeme v ruce držet tak výkonný, ale na druhou stranu mobilní telefon, kterým je například nejnovější iPhone. Není to ale samozřejmě pouze Apple, který provádí vývoj, ale prakticky všechny společnosti světa. V poslední době se vcelku intenzivně začalo mluvit o vývoji technologie Thunderbolt, která má v současné chvíli za sebou již. svou třetí generaci. Příchod generace čtvrté samozřejmě nelze odvrátit. Intel, který za touto technologií stojí, však před několika hodinami přišel se vcelku zajímavými informacemi, které toho o chystané technologii Thunderbolt 4 hodně prozrazují.

Pokud čekáte, že Thunderbolt 4 bude několikanásobně rychlejší, a že bude schopen pracovat s ještě většími soubory, tak jste bohužel na omylu. Intel totiž uvedl, že chystaný Thunderbolt 4 bude schopen přenášet data o maximální rychlosti 40 Gb/s, což naprosto stejná rychlost jako v případě současného Thunderboltu 3, kterým jsou vybaveny všechny novější Macy a MacBooky. I přesto, že Thunderbolt 4 nebude rychlejší, tak Intel uvádí, že bude jednoduše řečeno lepší. Rychlost je ale v tomto případě snad nejvíce zásadní aspekt, a proto posouzení toho, zdali je čtvrtá generace opravu tolik lepší, necháme na vás. Níže najdete v bodech specifikace chystané technologie Thunderbolt 4:

Maximální rychlost až 40 Gb/s při maximální délce kabelu 2 metry

Podpora připojení dvou 4K displejů namísto jednoho (popřípadě jeden 8K displej)

Alespoň jeden port musí umět pracovat s výkonem 100 W pro nabíjení laptopů

Dokovací stanice využívající Thunderbolt 4 musí podporovat funkci wake from sleep

Thunderbolt 4 zařízení musí nabídnout DMA ochranu proti útokům Thunderspy

Co se týče rychlostí, tak existují v případě Thunderboltu 4 jisté nesrovnalosti. I přesto, že má být čtvrtá generace totožná s tou třetí, tak v případě připojení PCIe bude muset Thunderbolt 4 podporovat alespoň rychlost 32 Gb/s, kdežto Thunderbolt 3 musí podporovat rychlost 16 Gb/s. A aby těchto nesrovnalostí nebylo málo, tak je tady ještě USB4, které nabídne stejný konektor (USB-C), ale disponuje odlišnými specifikacemi – konkrétně přenos o maximální rychlosti 20 Gb/s, podpora pro jediný 4K displej a zařízení musí podporovat minimálně 7.5 W výkon. Technologie Thunderbolt se sice snaží všechny konektory sjednotit, na druhou stranu je v nich ale asi ještě větší nepořádek. V současné době nerozeznáte od sebe na první pohled Thunderbolt 3 a USB-C, po vydání Thunderbolt 4 nerozeznáte ani jednu z těchto technologií, společně s USB4. Thunderbolt 4 by se měl v prvních zařízeních objevit v poslední části letošního roku, takže by se mohl objevit některých z Maců, které Apple představí na začátku příštího roku.