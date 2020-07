Máte rádi odpočinkové hry? Pak si chystanou Light the Sea pro iOS zamilujete

Pokud máte dost všudypřítomných akčních her, napínavých dobrodružství a nervy drásajících thrillerů, máme pro vás dobrou zprávu. Jeden z nezávislých vývojářů, Petr Pucek, totiž pod taktovkou KetchiGames pracuje na nové odpočinkové hříčce, kde se podíváme hluboko pod mořské dno. V Light the Sea nás totiž čeká výprava do tajů podvodní říše, kde se budeme v roli fosforeskujícího planktonu prohánět podivným světem a zachraňovat mláďata mořských želv. Příliš hluboký a propracovaný příběh nečekejte, stejně tak na jednoduchou notu vsadila i hratelnost, ale zato se můžete těšit na pěkně hutnou atmosféru a především příjemný odpočinek, který bude doprovázen povedeným soundtrackem.

Samozřejmě však nebudou chybět ani nějaké ty překážky, které budete muset při své honbě za zdoláním náročného úkolu překonat. Do cesty se vám postaví dokonce i někteří dravci a predátoři mořské říše, které vám budou chtít vaše snažení pěkně znesnadnit. Přesto si vývojář dal záležet na tom, aby nebyla hratelnost příliš frustrující, a veškeré hádanky či překážky tak budou spíše ve formě příjemné třešničky na dortu, která bude podkreslovat celkovou atmosféru. Prim bude hrát také vizuální styl, který je na poměry mobilních zařízení nanejvýš ojedinělý a nabízí překrásné scenérie podvodního světa, kde najdete bariérové útesy, nejrůznější živočichy a v podstatě celý tamní ekosystém. Pochopitelně si v průběhu hry budete moci odemknout i nějakou tu postavu navíc, která bude oplývat speciálními schopnostmi a pomůže vám překonat nástrahy. Rozhodně se tak jedná o příjemnou jednohubku, kterou byste neměli zmeškat. O to více s podivem je, že za celou hrou stojí pouze jeden člověk. Tak či onak, Light the Sea na iOS zamíří již 18. července.