Jaká mobilní aplikace byla v uplynulém měsíci celosvětově nejstahovanější?

Kdo by neznal novodobý fenomén v podobě sociální sítě TikTok, kde uživatelé mohou nahrávat krátká videa, využívat lip-syncu a celkově sdílet krátkometrážní spoty. Řada pamětníků si jistě vzpomene na aplikaci Vine, která však nakonec skončila v propadlišti dějin. V případě této čínské platformy z dílny ByteDance se ale vývojářům daří držet pozornost fanoušků a čísla o tom náležitě vypovídají. V červnu si totiž platforma obhájila své první místo v žebříčku nejstahovanějších aplikací na App Store, alespoň pomineme-li hry.

Pokud bychom měli jmenovat nejrychleji rostoucí a pravděpodobně nejoblíbenější platformu dneška, asi bychom zvolili právě TikTok. Tento gigant totiž rapidně překonává konkurenci a za více než dva roky své existence zadupal do země většinu ostatních sociálních sítích. Konec konců, výhody aplikace tkví zejména v jednoduchosti, virálnosti a rychlému šíření krátkých videí. A jak hovoří statistiky, nevypadá to, že by měl závratný růst zpomalit. Jen za červen si totiž TikTok stáhlo přes 87 milionů uživatelů, a to jak na iOS, tak na Androidu. To představuje 52.7% nárůst oproti červnu loňského roku. Spojené státy se pak na celkovém počtu instalací podílely 8.7% a oficiálně se tak po Indii staly největším trhem. A není se čemu divit, jen za první tři měsíce letošního roku překonala platforma všechny dosavadní aplikace a pokořila snad všechny myslitelné rekordy.

O to více nicméně na paty společnosti ByteDance šlapou regulační orgány a státníci. Řada z nich dokonce považuje zákaz používání ve Spojených státech, především pak kvůli sbírání osobních dat uživatelů, jak má Čína ve zvyku. Na adresu TikToku se nelichotivě vyjádřil i Mike Pompeo, ministr zahraničních věcí, podle nějž se jedná o ohrožení bezpečnosti a suverenity země. Tak či onak, není to pouze tento mediální gigant, který si užil exponenciální růst. Stále oblíbenou aplikací je i videokonferenční platforma Zoom, kterou si stáhlo 71.2 milionů uživatelů, což je 34krát více než v červnu loňského roku. Za největší růst opět mohla především Indie, zatímco Spojené státy jsou na druhé příčce v žebříčku. Na seznam nejstahovanějších aplikací se můžete podívat výše.