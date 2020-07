Tom Hanks otočil. Za spolupráci s Applem na filmu Greyhound pro TV+ je prý rád

Je to teprve pár dní, co jsme informovali o nelichotivém vyjádření legendárního herce Toma Hankse na účet jablečné streamovací platformy Apple TV+. Ačkoliv tenhle veterán filmového průmyslu s Applem aktivně spolupracuje, zejména pak na svém novém válečném dramatu Greyhound, absence filmu v kinech ho zklamala. V rozhovoru tak podotkl, že vydání online zkrátka není to samé a lituje toho, že situace dopadla takto. Nezapomněl se ani žertem zmínit o svých „korporátních pánech“ z Applu, kteří údajně dohlížejí na každičký detail. Kritika však byla podle všeho myšlena v dobrém a herec je za svou spolupráci s technologickým gigantem vděčný. Alespoň se tedy v tomto smyslu vyjádřil v novém rozhovoru na NBC, kde se rozhodl uvést věci na pravou míru.

„Jsem ve skutečnosti rád, že s Applem na mém novém snímku Greyhound pracujeme. Všichni díky Apple TV+ budou mít příležitost vidět film online, aniž by to nějak výrazně ovlivnilo jejich celkový zážitek. Vím, že není chyba na straně společnosti, jelikož kina byla hromadně uzavřená kvůli pandemii viru COVID-19. Přesto streamování nenahradí ten pocit, když jdete do kina se stovkami dalších lidí a hluboko v srdci cítíte, že máte se všemi ostatními něco společného. Přesto Apple bez nadsázky zachránil náš film a umožnil všem po celém světě vidět ho naživo. Ačkoliv se jedná o korporaci, v mnoha ohledech je Apple benevolentní společností a reálně se nám snaží pomoci. Nebýt této skutečnosti, mohli bychom nahrávku zavřít do šuplíku a dost možná by už nikdy nespatřila světlo světa. Konec konců, náš film vypráví o tom, jak těžký život za války v roce 1942 byl. A v mnoha ohledech si nyní procházíme podobnou krizí, což je přesně důvod, proč by lidé měli tento film vidět. Nakousnuté jablko nám zkrátka zachránilo krk a jsme vděční za to, že s ním můžeme spolupracovat,“ vyjádřil se s pokorou Tom Hanks.

Ostatně, Apple práva na film Greyhound pořídil za neuvěřitelných 70 milionů dolarů a byla by škoda této příležitosti nevyužít. Ačkoliv si tak Tom Hanks, představitel nezapomenutelného Forresta Gumpa, stále potrpí na tradiční kinematografický zážitek v podobě kina, online streamování bude muset nějak skousnout. Jak přesně snímek dopadne je zatím otázkou, ale odpověď se dozvíme již 10. července, kdy si film odbude premiéru na Apple TV+. Pakliže vám tedy imponují válečná dramata a chcete zažít podobně napínavou, ale přesto realistickou akci jako v případě Dunkirku od Christophera Nolana, doporučujeme sledovat dění kolem snímku.