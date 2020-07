Příčina mizerné výdrže iPhonů s iOS 13.5.1 odhalena, na vině je aplikace Hudba

Před pár dny jsme vás na našem magazínu informovali o stížnostech čím dál většího počtu jablíčkářů na mizernou výdrž iPhonů s iOS 13.5.1 s tím, že nikdo příliš nevěděl, kde přesně je chyba. Jak se však nyní zdá, ohledně problému je již víceméně jasno. Způsobovat jej má konkrétně aplikace Hudba běžící na pozadí a to zejména při zhasnuté obrazovce.

Problém s aplikací Hudba je svým způsobem bizarní. Uživatelé totiž poukazují na to, že dle dat zobrazujících spotřebu baterie má tato aplikace obrovskou energetickou spotřebu jak v případě, že přehrává hudbu, tak i v případě, že je na pozadí zcela neaktivní. Poměrně zajímavé rovněž je, že aplikace spotřebovává u každého uživatele rozdílné množství energie. Zatímco někteří totiž trpí jen menším úbytkem výdrže, jiní si stěžují na nutnost dobíjet iPhone několikrát denně. Jak se však bohužel zdá, spolehlivé řešení problému zatím neexistuje. Uživatelé se sice snaží problém vyřešit například jejím odinstalováním a znovunainstalováním, vypnutím automatického stahování skladeb či podobnými věcmi, ale úspěšnost těchto kroků je mizivá. Nezbývá proto nic jiného než čekat na opravu chyby ze strany Applu. Ta proběhne takřka stoprocentně skrze softwarovou aktualizaci, kterou by mohl vydat co nevidět. Přeci jen se jedná o poměrně závažný problém, který výrazně zhoršuje uživatelský komfort při používání iPhonu.