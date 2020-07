Na iOS míří animované RPG Hero Ball Z

Pokud vás náhodou ještě mánie okolo východních animovaných her nezasáhla, zejména pak z japonské produkce, pak nám věřte, že následující řádky by to mohly rychle změnit. Akční tahové RPG Hero Ball Z sice míří především na milovníky anime a takzvaného hero-collector žánru, kde hraje prim rekrutování dalších postav do vašeho týmu, ale díky své jednoduchosti a rozmanitosti jistě zaujme i kované příznivce her na hrdiny. Ačkoliv se tato hříčka může zdát poněkud generická a obyčejná, ne nepodobná stovkám podobných, přece jen pod povrchem skrývá zajímavé herní mechaniky jako je například možnost aktivně vylepšovat své hrdiny nebo akční, ale přesto strategická hratelnost. Prokousat se tak budete muset přes plejádu unikátních 2D úrovní, kde nebudou chybět hordy nepřátel, řada ojedinělých typů protivníků a poměrně povedená vizuální stránka.

Nemyslete si však, že vás hra po pár úvodních hodinách omrzí. Jen zpočátku budete mít k dispozici až 28 elitních hrdinů, z nichž každý bude disponovat vlastní sadou schopností, které budete moci v boji náležitě využít. Časem si navíc pochopitelně můžete odemykat další zajímavé postavy a dovednosti, které při správné kombinaci nadělají pořádnou paseku a sprovodí nepřátele z tohoto světa. Nemusíte se bát ani příliš složitého a komplexního systému, jelikož Hero Ball Z hraje především na jednoduchost, transparentnost a přehlednost. Třešničkou na dortu je pak chytlavá hratelnost, a byť se vám taktika nemusí vždy vydařit, je zábava zkoušet nové, neosvědčené postupy. Pakliže vás tedy japonská stylizace neodradí a podobné hry vám nejsou cizí, zamiřte na App Store a titul si bezplatně stáhněte.