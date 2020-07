Apple právě vydal 1. veřejné bety iOS 14, iPadOS 14 a tvOS 14

Pokud byste si rádi vyzkoušeli nový iOS 14 či iPadOS 14 ještě před jeho oficiálním vydáním, ale nejste žádní vývojáři či nemáte přístup k vývojářskému účtu pro instalaci vývojářských bet, dnešek vás určitě potěší. Apple totiž před malou chvílí vydal 1. veřejné bety iOS 14, iPadOS 14 a tvOS 14, díky kterým si můžete nové OS vyzkoušet již nyní. Nainstalovat si je navíc může naprosto každý bez jakéhokoliv poplatku.

O veřejných betách se dá obecně říci, že jsou na tom se stabilitou lépe než bety vývojářské. Jejich instalace tudíž není až tak riziková, byť bezproblémovost se samozřejmě zaručit nedá. Jedná se totiž stále o rozpracovaný software, na kterém se bude pracovat ještě minimálně dva měsíce a který za tu dobu dostane ještě zhruba osm opravných patchů, než vyjde jeho plná verze 14.0. Proto je obecně doporučováno bety – ať už vývojářské nebo veřejné – instalovat na sekundární zařízení, jejichž vyřazení z provozu či problémovost až tak nezabolí.

Zapojení se do veřejného beta testování je naprosto jednoduché (za okamžik vám přineseme návod, jak na to) a jak již bylo zmíněno výše, zdarma. Na oplátku je za tuto možnost dobré Applu posílat pravidelný feedback upozorňující na chyby, které se v systému objeví. Ten lze poslat přes stejnojmennou aplikaci, která se v systému po jeho instalaci objeví. Jak na to si můžete přečíst v našem starším článku.