Půjde na ruku či nikoliv? Apple stále zvažuje, zda poskytne uživatelská data hongkongské vládě

Je to teprve pár dní, co v semi-autonomním Hong Kongu vešel v platnost nový zákon opravňující vydávat do Číny nepřizpůsobivé občany a takřka kohokoliv, kdo se hlasitě vyjádří pro počínání tamní vlády. Stejně tak kontroverzní legislativa výraznou měrou reguluje dosud svobodný internet a ne nadarmo ho nově uživatelé připodobňují k „Velkému čínskému firewallu“. A jak jsme nedávno informovali, proti rozhodnutí státníků se ostře vyjádřila řada technologických gigantů a nadnárodních korporací, kteří odmítají poskytovat vládě osobní data uživatelů. K hnutí odporu se přidaly i sociální sítě jako Instagram, Facebook a Twitter, kde hongkongští občané často své frustrace ventilovali.

Řada jablečných fanoušků se tak v posledních dnech začínala ptát, jak na tento krok Apple odpoví a zda bude poklonkovat čínské vládě, nebo naopak rezolutně odmítne jakékoliv žádosti o poskytnutí osobních údajů uživatelů, které policie či státní složky často od technologických gigantů požadují. Apple se však odvolal pouze na své oficiální prohlášení, kde se vyjádřil ve smyslu, že celou záležitost konzultuje s právníky a nějakou dobu potrvá, než dojde k finálnímu rozhodnutí. V rámci mezinárodní smlouvy o právní pomoci mezi Hong Kongem a Spojenými státy ale společnost schvaluje žádosti o poskytnutí osobních údajů výhradně přes oficiální kanály. Apple zároveň podotkl, že žádná podobná nepřiměřená žádost ze strany hongkongské vlády zatím nevzešla. Alespoň tedy od doby, co kontroverzní zákon vešel v platnost.

Nezbývá tedy než čekat, jak se celá situace vyvine. Lidé totiž opět vyšli do ulic a několik stovek jich bylo na základě nového zákona pozatýkáno, nebo rovnou deportováno do Číny. Logicky se tak začínají ozývat hlasy opozice, která tvrdí, že Čína zašlapala jakékoliv svobodné svobodně a demokratické vyjádření občanů. Za odvážné rozhodnutí ale nadnárodním korporacím tleskáme a doufáme, že se Apple inspiruje, sáhne si se do svědomí a dojde k podobnému závěru.