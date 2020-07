WhatsApp se vzepřel hongkongské vládě, nebude jí zpřístupňovat data

Ačkoliv se technologické korporace jen málokdy vzpírají jednotlivým státníkům a vládám, v případě Facebooku, potažmo WhatsApp se jedná o standardní situaci. Společnost totiž hraje zejména na soukromí a bezpečnost uživatelů, což jasně dokazuje end-to-end šifrováním, minimálním sběrem dat a dalšími opatřeními. V případě Hong Kongu se ale jedná o nanejvýš bizarní situaci, jelikož lidé po schválení nového bezpečnostního zákona o výdeji potenciálně nebezpečných osob do Číny opět vyšli do ulic a vláda tento čin nenechala bez odezvy. Jak policie, tak další státní složky začaly po WhatsApp požadovat osobní data uživatelů, která by mohla být nějakým způsobem kompromitující. To však společnost rezolutně odmítla a podobné žádosti smetla ze stolu.

Fotogalerie Hong Kong Protest 6 Hong Kong Protest 5 Hong Kong Protest Hong Kong Protest 4 +3 Fotek Hong Kong Protest 3 Hong Kong Protests Vstoupit do galerie

Může to znít sebevíc neuvěřitelně, ale nakonec to byl právě Facebook, potažmo WhatsApp, kdo rázně zakročil proti porušování lidských práv v Hong Kongu. Společnost totiž odmítla poskytovat citlivé informace uživatelů třetím stranám, včetně vládních složek a policie. V platnost vstoupil nový bezpečnostní zákon, který opravňuje náležité instituce, aby vydávali nepřizpůsobivé a režim ohrožující občany do Číny. Stejně tak daný zákon reguluje svobodu projevu na internetu a kriminalizuje jakékoliv přečiny, které byly ještě před několika měsíci součástí demokratického vyjádření nesouhlasu. Veškeré nadnárodní korporace včetně Facebooku a Twitteru tak mohly v Hong Kongu bez omezení podnikat a umožňovat uživatelům ventilovat své frustrace online. Řada lidí takto obcházela čínský „Velký firewall“ a na občany semi-autonomní oblasti se zákony Číny zkrátka nevztahovaly.

To se však s novým zákonem postupně mění a lidé mají oprávněný strach z toho, že digitální cenzura zavládne i v Hong Kongu. Časem by tedy tímto tempem mohlo dojít k odstavení Telegramu, populární anonymní komunikační platformy, nebo technologií jako jsou VPN, které umožňují efektivně obcházet jakékoliv virtuální překážky. Ačkoliv se tak řada velmocí a zemí proti krokům hongkongské vlády ostře vyjádřila, lidé si v tomto případě musí pomoci sami. Do ulic tak opět vyšly tisíce občanů, kteří požadovali okamžitou demisi starostky a především změnu kontroverzního zákona. Uvidíme, zda má v tomto případě hlas lidu sílu.