Apple zřejmě přišel na způsob, jak zlepšit výdrž klávesnic Maců či iPadů

Apple nelení a sype nám poslední dobou jeden patent za druhým. Zatímco v předchozích případech se z velké části jednalo o novinky týkající se iPhonu nebo iPadu, popřípadě dlouho očekávaných Apple Glasses, tentokrát si jablečná společnost posvítila na klávesnici. Ta je totiž v případě zařízení jako je MacBook poměrně bytelná, ale přesto by u ní potěšila ještě o něco vyšší potenciální zátěž. Technologický gigant tak přispěchal s řešením, které by spočívalo ve vyztužení kláves pomocí skla. Uživatelé by se tak nemuseli bát při psaní pořádně přitlačit, ochrana by se navíc vztahovala i na nechtěné pády notebooku či klávesnice samotné.

Nadesignovat tenkou a zároveň pěkně odolnou klávesnici je takřka nadlidský úkon, o který se Apple snaží již hezkou řádku let. Co si budeme povídat, rozložení kláves ve stylu „Butterfly“ designu nakonec skončilo katastrofou a společnost zpětně uznala, že se jednalo o krok špatným směrem. Apple to tak zkouší znovu, tentokrát přes vyztužení kláves, které by mohly obsahovat jakési skleněné tvrzení na vrchu. Při dlouhodobém intenzivním používání se totiž natištěný text na klávesách může poškodit, a stejně tak i samotná klávesnice, zejména pak při pádu nebo neopatrném zacházení. Klávesa by se tak mohla skládat ze skleněného těla, které by propouštělo světlo a mohlo by fungovat na bázi běžného podsvícení. Spodek klávesy by pak obsahoval nějakou matnou část, která by zajistila, že nebude vidět do interiéru klávesnice. Vršek by pak skýtal tenkou vrstvu polymérního materiálu, který by dle kýženého symbolu či písmena umožňoval dokonalé podsvícení.

Díky tomu by šlo docílit lehkých, efektivních a přesto poměrně odolných klávesnic, které by i po designové stránce nevypadaly vůbec špatně. Jak sklo, tak polymérní materiál totiž nabízí zvýšenou odolnost proti škrábancům a zároveň vydrží i nějaký ten tvrdší úder. Při zmáčknutí by navíc nedocházelo k ohybům a nežádaným efektům jako je případné nalomení klávesy. Pomocí velké propustnosti světla by také šlo docílit příjemného podsvícení, a to i v případě, kdy by došlo k výraznému ztenčení klávesnice. Tak či onak se jedná rozhodně o zajímavý koncept a nezbývá než doufat, že tento experiment dopadne potenciálně lépe než předchozí pokusy o inovativní klávesnici.