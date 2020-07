Na iOS brzy zamíří příjemná puzzla hra Felix The Reaper

Pokud se u her nechcete pouze bavit, ale i trochu přemýšlet a ideálně zapojit mozkové závity, máme pro vás dobrou zprávu. Před nějakou dobou totiž na PC, konzole a nakonec také přenosné Nintendo Switch zamířila příjemná oddechová puzzle hra Felix The Reaper, která si vysloužila celou řadu kladných recenzí a zařadila se mezi nejoblíbenější hry svého žánru. V březnu pak vývojáři přislíbili také vydání iOS verze a jak tvůrci proklamovali, tak se také stalo. Tohoto netradičního zážitku se tak dočkáme již 15. července, kdy konečně otevře své brány. A o co že se v této hříčce vlastně jedná? Inu, popsat samotnou hratelnost lze slovy jen těžko. Hra vás totiž postaví do role popravčího, který se má postarat o to, že z tohoto světa sprovodí běžné smrtelníky, jejichž čas již nadešel.

Fotogalerie felix the reaper 2 felix the reaper 3 felix the reaper 4 felix the reaper 5 +3 Fotek felix the reaper 6 felix the reaper Vstoupit do galerie

Problém je nicméně v tom, že človíčci nejsou tak hloupí a pokusí se vašemu ďábelskému plánu lstivě uniknout. Na vás tedy bude postarat se o to, že dotyční budou mít s životem utrum a zároveň při tom překonat pár logických hádanek a puzzlů. Nicméně nemusíte se bát, hra se dočkala řady vylepšení, alespoň co se hratelnosti týče, a tak je ovládání na dotykovém displeji o poznání intuitivnější a příjemnější než je tomu u konzolí. Nechybí ani nové a předělané úrovně, které svou unikátností vyloženě svádí k tomu zahrát si je znovu a jinak. Potěší také cenovka, která se vyšplhala na příjemných 3.99 dolarů, tedy zhruba 80 korun. Oproti necelým 25 dolarům za verzi pro Nintendo Switch se tak rozhodně jedná o příjemnou změnu. Pakliže tedy milujete puzzle hry, logika vám není cizí a chcete si trochu provětrat šedou kůru, zapište si datum 15. července do kalendáře a tuto hru si na iOS zakupte.