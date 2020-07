Kodek H.266/VVC nahrazující nynější H.265/HEVC je tady. Co to znamená pro iPhone?

Před cca třemi lety se začal hojně využívat kodek H.265/HEVC, který úspěšně nahradil dnes už zastaralý kodek H.264. Kodek H.265, určený jak pro videa, tak pro fotografie, dokáže oproti H.264 výrazně ušetřit místo, a to při zachování původní kvality fotografie. O tomto se samozřejmě mohou přesvědčit také samotní jablíčkáři – od iPhonu 7 totiž najdete v nastavení fotoaparátu možnost pro focení a natáčení buď v nejkompatibilnějším režimu (H.264) anebo ve vysoce efektním režimu (H.265). I přesto, že se s novým kodekem naučily operační systémy pracovat teprve nedávno, tak byl včera oznámen nástupce kodeku H.265/HEVC – ten dostal název H.266/VVC. Co to do budoucna znamená pro iPhone a další jablečná zařízení?

Postup pro změnu formátu médií na iPhonu:

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak s kodekem H.265 můžete pracovat na prakticky všech jablečných zařízeních, Apple dokonce tento kodek nastavil jakožto výchozí pro iPhone – pokud jej tedy ručně nezměníte, tak fotíte právě ve vysoce efektivním režimu. Uživatelé se s příchodeme H.266/VVC mohou těšit především na snížení velikosti všech souborů, a to až na polovinu. Pokud bychom to převedli do praxe, tak 90minutové 4K UHD video točené v kodeku H.265/HEVC by na disku zabralo cca 10 GB, kdežto v případě chystaného kodeku H.266/VVC bude možné stejné video uložit do 5 GB souboru – samozřejmě se zachováním původní kvality. Představený kodek H.266 je určen především pro jednodušší a méně náročné skladování 4K a 8K videí, která jsou v současné době velmi náročná na úložiště. Uživatelé tak budou prakticky schopni točit dvakrát delší videa za cenu stejně velkého úložiště a samozřejmě ve stejné kvalitě.

Někteří z vás dost možná čekají, že bude kodek H.266 k dispozici již za nějakou krátkou dobu, opak je však pravdou. Tento kodek byl doopravdy jen představen a může trvat až 8 let, než se začne hojně využívat. Stačí se vrátit zpět do minulosti – kodek H.265 byl představen v roce 2010 a využívat se začal až na přelomu let 2017 a 2018. Kodek H.266 bude tedy k dispozici okolo roku 2027 či 2028, což přehnaně řečeno vychází na iPhone 19 či iPhone 20. V tuto dobu už bude nejspíše kodek H.264 „po smrti“ a H.265 se stane nejkompatibilnější variantou, zatímco H.266 bude vysoce efektivní. Vypadá to tedy, že se do budoucna máme na co těšit. Zařízení během posledních let dostávají větší a větší úložiště, a to kvůli stále se zvyšujícímu objemu dat. Je proto fajn, že se dočkáme formátu, s jehož pomocí budou videa a fotografie menší při zachování původní kvality.

The codec that you might be using in 2027-28 has been announced today: H.266.

It promises the same quality as H.265 at half the data rate. https://t.co/tp26fU40pD

H.265’s first working draft was introduced in 2010. Few were using it until 8 years later

— Alex Gollner ⧜ (@Alex4D) July 6, 2020