Jak zjistit, zdali jste na Macu k internetu připojeni pomocí Wi-Fi nebo kabelu

Pokud patříte mezi uživatele, kteří mají MacBook připojený k internetu pomocí Wi-Fi a zároveň pomocí kabelu, tak jste se dost možná dostali do situace, kdy jednoduše nevíte, zdali vaše zařízení používá k přístupu na internet právě Wi-Fi, anebo kabel. V rámci operačního systému Windows je to jednoduché – zde se totiž vždy upřednostňuje kabel. V případě macOS je však tohle nastavení sítě lehce složitější a i přesto, že si můžete prioritu Wi-Fi či kabelu změnit, tak ne vždy tyto předvolby fungují podle představ. Bohužel se nikde nenachází informace o tom, zdali zařízení používá k přístupu k internetu Wi-Fi, anebo kabel. Existuje však šikovná aplikace, která tuto informaci dokáže jednoduše zobrazit.

Jak zjistit, zdali jste na Macu k internetu připojeni pomocí Wi-Fi anebo kabelu

Jak už jsem zmínil v úvodu výše, tak v rámci macOS bohužel nikde nenajdete informaci o tom, zdali je váš Mac či MacBook k internetu připojen bezdrátově či drátově. V tomto případě je nutné, abyste si z App Storu na Macu stáhli aplikaci Ethernet Status Lite – stačí, abyste klepnuli na tento odkaz. Po stažení dojde k automatické instalaci aplikace, kterou poté stačí spustit. Poté se stačí držet těchto kroků:

Na vašem macOS zařízení aplikaci Ethernet Status Lite spusťte.

Po prvním spuštění aplikace se vám zobrazí okno s ostatními aplikacemi od vývojáře. Zde si pouze můžete zvolit, zdali se má aplikace Ethernet Status Lite automaticky zapínat při zapnutí zařízení. Poté okno zavřete.

při zapnutí zařízení. Poté okno Po zavření okna se ikona aplikace Ethernet Status Lite zobrazí v horní liště.

Pokud chcete zobrazit, zdali jste připojení k internetu pomocí Wi-Fi anebo kabelem, tak na tuto ikonku klepněte.

Hned v prvním řádku se vám poté zobrazí, jakým způsobem jste připojeni.

Aplikace Ethernet Status Lite je samozřejmě k dispozici i v plné, placené verzi – pro základní úkony však samozřejmě postačí klasická verze zdarma. Kromě zobrazí režimu připojení k internetu si můžete zobrazit také vaší veřejnou IP adresu. Podoba ikony v horní liště se mění podle toho, zdali jste připojeni k internetu. V případě, že je celá ikona černá (bez zašedlých částí), tak to znamená, že jste připojeni k internetu. V případě, že se uprostřed ikony zobrazí černý vykřičník, tak to znamená, že jste sice připojeni k Wi-Fi či kabelu, ale že není k dispozici připojení k internetu. A pokud je ikona úplně zašedlá, tak to znamená, že nejste připojení vůbec.