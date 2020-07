Jak běží iOS 14 na iPhonu 6s? Postarší model zvládá nový systém překvapivě dobře

Je to již dlouhých 5 let, co světlo světa spatřil jeden z nejoblíbenějších a pro mnohé nejlepších modelů, iPhone 6s. Od té doby se telefon hrdinně vyrovnával s každou verzí operačního systému a řada uživatelů už si pomalu začínala myslet, že Apple s příchodem iOS 14 podporu stařičkého smartphonu definitivně zařízne a bude se soustředit spíše na novější kousky. Jablečná společnost ale nezklamala a při oznámení nového iOS na WWDC slíbila také to, že se nový operační systém podívá i na iPhone 6s. Až díky vývojářské beta verzi se ale můžeme podívat na reálný výsledek toho, jak si telefon po výkonové stránce s iOS 14 poradil. Na zoubek se technické stránce a každodennímu používání totiž podíval YouTuber Brandon Butch, který náležitě předvedl veškeré funkce a jak se ukázalo, postarší model si vede vzhledem k hardwarovým omezením překvapivě dobře.

Fotogalerie iphone-6s-nahled iPhone 6s home button touch id iPhone 6s camera iPhone 6s side volume switch FB +3 Fotek iPhone 6s Lightning jack iphone-6s-live-photos-fb Vstoupit do galerie

Ve videu tak nechybí otevírání několika widgetů najednou, testování fotoaparátu a nových funkcí, měření výkonu nebo využívání prohlížeče Safari. Brandon iPhonu 6s naložil pořádnou zátěž a nebál se experimentovat ani s funkcemi, s nimiž zápolí i moderní, nové telefony. Tak či onak, jablečný smartphone se předvedl jako vynikající společník i v dnešní době a především náležitě ukázal, že nové iOS 14 zvládne levou zadní.

Jediný problém YouTuber zaznamenal s baterií, jejíž kapacita dramaticky klesala při jakémkoliv náročnějším procesu. Telefon si poradil i s nově uvedenými funkcemi, a byť v sobě skrývá stařičký čip A9 a 2GB, nedocházelo k žádným zásekům ani nepříjemnému trhání. Problém nebyl ani s videem a přehráváním v režimu plné obrazovky, popřípadě zapínáním několika aplikacemi najednou. Stále se ale jedná o betu a nutno podotknout, že iOS v této fázi vždy poněkud nepřiměřeně vytěžovalo baterii. Tak či onak si uživatelé mohou být jistí, že iPhone 6s nový operační systém hravě zvládne a není třeba hned utíkat do obchodu pro nový model.