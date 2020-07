iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max jsou ode dneška levnější

Komerční sdělení: Pokukujete po novém iPhonu a rádi byste si dopřáli to nejlepší, co je v současnosti na trhu? Pak pro vás máme naprosto skvělou zprávu. Loňské vlajkové lodě v podobě iPhonů 11 Pro a 11 Pro Max se totiž dnes dočkaly slušného zlevnění, díky kterému se staly dostupnějšími než kdykoliv předtím. Jejich nákup se tedy nyní rozhodně vyplatí a to i přestože se představení nových iPhonů 12 blíží. Ceny „jedenáctek“ se totiž jen velmi těžko propadnou ještě níž.

Ceny všech iPhonů 11 Pro a 11 Pro Max spadly shodně o celé 2000 korun. To jinými slovy znamená, že základní iPhone 11 Pro se 64GB úložištěm seženete namísto původních 29990 korun jen za 27990 korun, variantu se 256GB pak za 32590 korun namísto 34590 korun a variantu s 512GB za 38790 korun namísto původních 40790 korun. Co se týče větších modelů 11 Pro, za základní telefon se 64GB úložištěm zaplatíte 30990 korun namísto původních 32990 korun, za variantu s 256GB úložištěm pak 35590 korun namísto 37590 korun a za nejvyšší 512GB úložiště zaplatíte 41790 korun namísto klasických 43790 korun. Jedná se tedy o opravdu super slevy, které rozhodně potěší.

Jak už bylo zmíněno výše, iPhony 11 Pro jsou v současnosti tím nejlepším, co Apple nabízí. Těšit se u nich můžete například na trojitý fotoaparát schopný pořídit úchvatné fotografie, velmi vysoký výkon, překrásný displej či líbivá skleněná záda s matným povrchovým opracováním, které dodávají telefonu patřičnou eleganci, ale také jej umožňují nabíjet bezdrátově. Co se týče barevných variant, vybírat lze z vesmírně šedé, bílé, zlaté a půlnočně zelené. A pozor, telefon lze u Mobil Pohotovosti zakoupit na splátky s nulovým navýšením. Od obchodu k němu navíc dostanete šek v hodnotě 2000 korun na výkup.