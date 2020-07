Hvězdný herec Tom Hanks si postěžoval na Apple a jeho TV+. Co mu vadí?

Kdo by neznal legendárního herce Toma Hankse, který se zasloužil například o hlavní roli ve vynikajícím Forrestu Gumpovi. Tenhle hollywoodský veterán má ale za sebou hezkých pár let, a byť se mohl odebrat do předčasného hereckého důchodu, stále se snaží udělat díru do světa a zaujmout diváky svým nekonvenčním přístupem. Zářným příkladem může být i nejnovější válečné drama Greyhound, které se mělo původně promítat v kinech již před několika týdny. Kvůli koronavirové pandemii ale byli producenti nuceni snímek odložit, a film tak spatří světlo světa až 10. července. Bohužel pro fanoušky kinematografie se ale Greyhound neobjeví na stříbrném plátně, nýbrž výhradně na našich televizích a obrazovkách. Rozhodnutí tento snímek promítat v kinech totiž padlo a my si ho užijeme pouze na Apple TV+. K tomu se Tom Hanks ostatně vyjádřil i v novém rozhovoru, kde si postěžoval, samozřejmě s humorem, na „korporátní pány“.

Exkluzivní dostupnost pouze na službě Apple TV+ totiž Hanks označil jako obrovské zklamání a sám se podle všeho těšil, až tento skvost uvidí celý při premiéře snímku v kinech. Podle tohoto světoznámého herce se totiž zážitek zkrátka z promítání liší a záleží na tom, zda si film pouštíte doma, nebo se na něj jdete podívat do plně obsazeného kina. Kromě celkového pocitu však roli hraje také ozvučení a kvalita obrazu, která může být v případě domácího prostředí poněkud opomíjená. Stejně tak Toma Hankse nepotěšila nutnost natáčet rozhovor před vyklizenou bílou stěnu, aby v pozadí nebyly žádné rušivé prvky. Chtěl tak údajně vyhovět požadavku „korporátních pánů“, jak Apple s oblibou označuje. Konec konců, jablečná společnost si potrpí na minimalismus, a to nejen v designu svých produktů, ale i při točení videí a reklam.

„Ne, že bych snad chtěl naštvat ty kravaťáky nahoře, ale rozdíl v kvalitě obrazu a ozvučení je zkrátka příliš znatelný,“ vyjádřil se Tom Hanks na účet kompletního přesunu na streamovací platformu. Tomuto kroku se však nelze příliš divit. Aktuální situace nahrála Applu do karet a společnost si konečně mohla dovolit využít exkluzivní práva na film, která za 70 milionů dolarů v květnu zakoupila. Po odložení celé řady dalších snímků navíc technologický gigant potřebuje zaplnit prázdné místo a nabídnout uživatelům relevantní obsah. Tak či onak, herec si vtípky na účet Applu může dovolit a pochopitelně se snaží nepřekročit jistou pomyslnou hranici, která by ho mohla dostat do potíží.