Takto probíhalo v roce 1984 odeslání e-mailu

Připadá vám představa, že by lidé potřebovali návod – dokonce videonávod – na odeslání e-mailu bizarní? V dnešní době je pro nás odeslání e-mailu z počítače, chytrého telefonu nebo třeba tabletu naprostou samozřejmostí a otázkou chvilky. V roce 1984, ze kterého pochází video, o kterém se v tomto článku zmiňujeme, ale spousta lidí vlastně ani netušila, co to vlastně ten e-mail je.

Video pochází z vysílání pořadu Database britské televizní stanice Thames TV, a obsahuje instrukce k odeslání e-mailu prostřednictvím systému Prestel. Zmíněný pořad byl v osmdesátých letech minulého století určen počítačovým a technologickým nadšencům. V tomto konkrétním díle představuje Julian Green systém s názvem Prestel (zkratka pro výraz “Press Telephone”). Odeslání e-mailové zprávy prostřednictvím tohoto systému bylo o poznání komplikovanějším procesem, než jakým je dnes.

Uživatelé museli nejprve zvednout sluchátko a na rotačním číselníku vytočit hlavní systém. Ve videu můžeme vidět, jak probíhalo načítání stránky Prestelu, nebo to, že Julian zjevně k přihlášení do systému používá heslo „1234“. Stránky systému svým vzhledem připomínají spíše teletext než internet. Julian Green se svou ženou Pat vysvětlují, že se o počítač, který můžeme vidět ve videu, dělí s několika dalšími uživateli. První osobní počítače nebyly v žádném případě lacinou záležitostí, a platit se muselo i za vlastnictví stránky v databázi Prestel.