Porovnání makety iPhone 12 se skutečnými iPhony: velikost mile překvapí!

Nový iPhone 12, který by měl Apple představit letos v září má nabídnout 5,4″ displej a na internetu je již nyní možné objednat jeho makety. Přesně to udělal uživatel s přezdívkou iZac a na diskusním fóru magazínu Macrumors ukázal porovnání iPhone 12 s iPhone SE a iPhone 7. Na to, jak bude iPhone 12 padnout do vaší dlaně nebo kapsy se tak můžete podívat v následující galerii již nyní. Novinka by měla být o 6 mm širší než iPhone SE a zároveň o 3 mm užší než iPhone 7.

Letošní iPhone by měl mít zakulacené rohy, stejně jako například původní iPhone SE. Oproti aktuálním iPhonům tak působí tlustší, než ve skutečnosti je. Nový iPhone by měl po stránce designu zaujmout zejména ty, kterým se líbil iPhone 5, iPhone SE a jim podobné modely, které mnozí uživatelé do dnes považují za nejkrásnější telefony z dílny Applu. Pokud se vám zaoblené hrany posledních iPhonů příliš nelíbily a telefon vám díky nim klouzal v ruce, pak vás iPhone 12, alespoň podle toho, co o něm zatím víme potěší.

Je však nutné podotknout, že maketa vznikla pouze na základě spekulací a úniků informací, které se v posledních měsících objevily na internetu. Jak však víme z posledních mnoha let, vždy když se o nějakém designu začne podobně hojně diskutovat, v drtivé většině to dopadne tak, že telefon skutečně vypadá tak, jak prozrazovaly úniky a spekulace na internetu. Novinku uvidíme na vlastní oči s největší pravděpodobností již začátkem září letošního roku, a tak nezbývá, než si počkat, zda bude iPhone 12 skutečně vypadat tak, jak ukazují výše uvedené fotografie jeho makety.