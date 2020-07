Čas od času se můžete dostat do situace, kdy vám do příchozích zpráv v aplikaci Mail přijde nějaká nepříjemná či nechtěná zpráva. Pro filtrování podobných zpráv funguje samozřejmě SPAM filtr, ten však nemusí vždy všechno zachytit. Pokud vám do schránky přišla nějaká zpráva jednou, tak samozřejmě není problém provést ruční odstranění. Jakmile vám však začnou zprávy od jednoho příjemce zahlcovat celou e-mailovou schránku, tak už se samozřejmě nejedná o nic příjemného. V tomto případě můžete využít jednoduché možnosti pro zablokování odesílatele e-mailové zprávy. Pokud chcete zjistit, jak lze někoho v Mailu zablokovat, a jakým způsobem bude Mail ke zprávám od zablokovaných odesilatelů přistupovat, tak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Jak na iPhonu v aplikaci Mail zablokovat e-mailovou adresu

V případě, že chcete na vašem jablečném mobilním zařízení provést zablokování určité e-mailové adresy, tak postupujte pomocí následujících kroků:

Na vašem iPhonu či iPadu otevřete nativní aplikaci Mail.

Jakmile tak učiníte, tak si rozklikněte e-mai od odesilatele, kterého chcete zablokovat.

e-mai od kterého chcete Po rozkliknutí klepněte prstem na jméno odesilatele, a poté na něj klepněte znova.

a poté na něj klepněte Tímto se otevře karta s kontaktem, ve které stačí klepnout na možnost Zablokovat tento kontakt.

Nakonec se zobrazí ve spodní části obrazovky menu, ve kterém akci potvrďte stisknutím Zablokovat tento kontakt.

V nastavení vašeho zařízení si můžete ještě zvolit, jakým způsobem se bude aplikace Mail k dalším příchozím zprávám od zablokovaného kontaktu chovat. Pokud chcete tuto předvolbu změnit, tak se přesuňte do aplikace Nastavení, kde poté sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku Pošta, kterou rozklikněte. Poté opět sjeďte níže níže, dokud nenarazíte na kategorii Vlákna. Zde klepněte na možnost Blokovaní odesilatelé a zvolte si, zdali se mají zprávy od těchto kontaktů zobrazit v příchozí poště a označit, anebo zdali se mají automaticky přesunout do koše.