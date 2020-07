iCloud Klíčenka uživatele v iOS 14 upozorní na ukradená hesla

Úniky dat jsou čím dál častější, ať už se jedná o jednotlivé uživatele, nebo velké korporace, které podcenily kybernetickou bezpečnost a miliony jejich zákazníků jsou v ohrožení. Ačkoliv by se dalo argumentovat tím, že jedna vlaštovka jaro nedělá a uniklá databáze hesel se dá v případě jedné služby ještě zachránit, uživatelé se často uchylují k nebezpečnému zlozvyku v podobě používání těch samých hesel na několika platformách najednou. To může vyústit v situaci, kdy se útočníci pokusí kolekci osobních údajů využít a pomocí jedněch zadních vrátek napadnout například bankovní účet. Apple však naštěstí přišel na efektivní řešení, a to v podobě Keychainu, který bude v iOS 14 přes iCloud uživatele upozorňovat na to, že nějaké z jejich hesel bylo kompromitováno.

Jablečná společnost letos na úvodní Keynote k WWDC konečně oznámila dlouho očekávané iOS 14 a jak to zatím tak vypadá, soukromí a bezpečí uživatelů bude tentokrát prioritou. Kybernetických útoků totiž přibývá rapidním tempem a Apple se snaží srovnat krok s hackery. K tomu má dopomoci zejména iCloud Keychain, tedy cloudový správce hesel, kterého si uživatelé oblíbili zejména díky jednoduchosti, transparentnosti a nadstandardnímu zabezpečení. Zároveň služba nabízí dokonalé propojení celého ekosystému a možnost synchronizovat všechny přístupové údaje na několika zařízeních najednou. To ale s sebou nese nemalé bezpečnostní riziko v podobě toho, že uživatelé budou používat to samé heslo stále dokola a v případě úniku informací nebo prolomení dané platformy mohou útočníci získané údaje využít například k napadení platebních platforem. Právě z tohoto důvodu bude Keychain nově v iOS 14 neustále uživatelům vštěpovat, aby každé jejich heslo bylo unikátní a ideálně zkombinované ze znaků, čísel a písmen.

Nově tak postačí zamířit do nastavení, vybrat položku hesel a následně kliknout na bezpečnostní doporučení, kde se vám zobrazí seznam potenciálně nebezpečných hesel. Systém vás pochopitelně upozorní na to, kdyby byl některý z vašich údajů prolomen a důrazně vám doporučí, abyste si změnili heslo i na ostatních platformách. Ačkoliv velká část těchto funkcí byla dostupná již v iOS 13, v nové verzi operačního systému má být na bezpečí uživatelů kladen větší důraz. Tutéž možnost má nabízet i macOS Big Sur a prohlížeč Safari, který bude průběžně kontrolovat, zda některé z vašich uložených hesel nebylo kompromitováno. Uvidíme, zda se tento přístup ukáže jako efektivní a správný.