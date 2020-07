Evropa znovu šlape Applu na paty. Tentokrát kvůli zpomalování iPhonů

Je to již pár let, co uživatelé iPhonů 6s začali zaznamenávat drobné zádrhely a nepříjemnosti v podobě náhlého spadnutí systému nebo přehřívání. Apple se tehdy ukázal jako poměrně transparentní společnost a nabízel výměny baterií zdarma, což mělo alespoň na chvíli uklidnit mediální i politickou bouři, která se okolo pochybení technologického giganta strhla. O rok později však Apple udělal přešlap, za nějž pyká dodnes. Kvůli vadným bateriím totiž upravil firmware tak, aby uměle snižoval a výkon a zbytečně nepřetěžoval baterii. V tu chvíli se do celé záležitosti vložily úřady zajišťující ochranu spotřebitelů a začalo být zle.

Psal se rok 2016, když poprvé vypukla vleklá a poněkud nafouklá kauza „Batterygate“, která v očích zejména evropských státníků pěkně Apple potopila. Společnost totiž kvůli vadným bateriím iPhonu 6s začala uměle telefony zpomalovat a jaksi na to zapomněla uživatele náležitě upozornit. To vyústilo v měsíce a roky neustálých sankcí, pokut a soudních tahanic, které se vlečou v podstatě až do dnešního dne. Zároveň se tehdy začala šířit konspirační teorie, že zpomalování iPhonů má přispět k brzkému odstavení starých modelů, což má spotřebitele motivovat k dalšímu nákupu novějších zařízení. Ačkoliv se pochopitelně jednalo o hloupost, PR Applu v tomto ohledu selhalo a naštěstí si to společnost částečně vyžehlila díky bezplatným opravám. Každý poškozený uživatel si tak mohl nechat zdarma baterii vyměnit a případně systémovou funkci snižující výkon vypnout.

Přesto se bouře zatím nepřehnala a Evropská organizace pro ochranu spotřebitelů opět šlape Applu na paty. K ní se rychle přidalo několik dalších společností, které požadují, aby technologický gigant každému poškozenému uživateli vyplatil až 60 euro. Konkrétně se jedná o skupina Euroconsumers zaštiťující 5 evropských organizací, které dbají na náležitou ochranu zákazníků a navzájem mezi sebou spolupracují. Pod hnutí tak spadá například belgická Test Achats, španělské OCU, portugalské Deco-Proteste, italské AltroConsumo a z nějakého prazvláštního důvodu i brazilská společnost Proteste. Zda se organizacím podaří boj s Goliášem vyhrát je otázkou, nicméně již ve Francii byl Apple odsouzen k zaplacení 25 milionů euro kvůli témuž problému se zpomalováním iPhonů. Uvidíme, kam podobná nařčení ještě zajdou.