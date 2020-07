Další bitva o patenty je tu, tentokrát kvůli iMessage

Patentové spory – ať už je iniciuje kterákoliv strana – nejsou v souvislosti se společností Apple ničím neobvyklým. Nedávno byla jablečná společnost obviněna firmou Zipit Wireless z toho, že porušuje dva z jejích patentů, souvisejících se zasíláním zpráv. Apple nyní usiluje o to, aby soud oficiálně uznal, že žádné z patentů zmíněné firmy neporušuje.

Cupertinská společnost podala minulý pátek u okresního soudu pro Severní Kalifornii stížnost, ve které se odvolává proti obžalobě ze strany firmy Zipit Wireless. Apple ve zmíněné stížnosti uvádí, že duševní vlastnictví žalující strany v žádném směru neporušuje. Firma Zipit Wireless je mimo jiné tvůrcem zabezpečené platformy, určené k zasílání zpráv mezi uživateli. Proti Applu poprvé vystoupila v červnu letošního roku. Zipit Wireless ve svém obvinění tvrdí, že aplikace iMessage, stejně jako mobilní zařízení od Applu jako taková, porušují ve dvou bodech její duševní vlastnictví. Konkrétně se jedná o patenty, které popisují připojení příslušných terminálů přes bezdrátový přístupový bod. Apple se ve svém odvolání zaštiťuje argumentem, že v případě jeho patentů není předmětem hardwarová, nýbrž softwarová klávesnice na displeji daného mobilního zařízení. Společnost Zipit Wireless své obvinění stáhla koncem minulého měsíce, aniž by o tomu Applu podala jakoukoliv zprávu. Podle společnosti Apple se korespondence mezi oběma firmami datuje minimálně do roku 2014, kdy Zipit opakovaně obviňoval cupertinskou společnost z porušování patentů, což Apple opakovaně popíral. K dohodě nikdy nedošlo a vedení Applu je přesvědčené, že Zipit opět v budoucnu podá žalobu. Právě to je hlavním důvodem, proč nyní Apple požaduje, aby bylo soudem potvrzené, že z jeho strany nedošlo a nedochází k žádnému porušení patentů.