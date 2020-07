Apple získal další dodavatele pro chystané mini-LED displeje

Jablečná společnost se neustále snaží inovovat. Ať už se to týká softwaru, hardwaru nebo používání zařízení. Přesto jsme se za posledních pár let nedočkali ničeho přelomového a dechberoucího, alespoň když přijde řeč na iPady a MacBooky. Naštěstí však Apple myslí i na tuto část svého portfolia a díky analytikovi Ming-Chi Kuovi jsme se opakovaně dozvěděli, že společnost pod pokličkou kutí mini-LED displeje pro budoucí tablety i notebooky, které mají zajistit nižší spotřebu, lepší svítivost a především efektivnější podání barev. A jelikož spekulace hovoří o vydání zařízení obsahujících nové obrazovky již během následujících 18 měsíců, začal se Apple na výrobu náležitě připravovat.

Do portfolia stálejších dodavatelů se tak přidaly nově dvě tchaj-wanské společnosti, konkrétně Zhen Ding Technology a Flexium Interconnect, které mají vyrábět obvodové desky pro nový typ mini-LED displejů. V případě jablečných dodavatelů se však většinou jedná o boj na život a na smrt, jelikož jednotliví výrobci často soutěží o to, kdo dostane na starost větší podíl kusů. Obě společnosti se tak utkají s jihokorejskou firmou Young Poong Electronics, která má zálusk na co největší porci vyrobených součástek. Jak to ale podle interních zdrojů zatím vypadá, navrch mají tchaj-wanští výrobci, zejména tedy díky větším kapacitám a možnosti vyrábět efektivněji a flexibilněji. Zatím ale vyhráno nemá ani jedna ze společností. První kusy obvodových desek pro mini-LED displeje se totiž začnou vyrábět až ve čtvrtém kvartálu, kdy se také náležitě předvede síla a spolehlivost všech zúčastněných dodavatelů.

Tak či onak to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit. Vše berte sice s nadsázkou, jelikož se stále jedná o oficiálně nepotvrzené spekulace, ale dočkat bychom se v roce 2021 měli zbrusu nového 12.9palcového iPad Pro‌ s mini-LED displejem a technologií 5G. Ačkoliv se původně šuškalo o vydání již v letošním roce, pandemie koronaviru Apple jaksi zhatila plány a společnost byla nucena posunout datum na druhé čtvrtletí příštího roku. Stejně tak bychom se měli dočkat i 14.1palcového a vylepšeného 16palcového MacBooku Pro‌. K tomu se ostatně vyjádřil i analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi většinou vycházejí poměrně spolehlivě. O jednotlivých datech vydání se sice stále spekuluje, ale podle několika zdrojů by 16palcový MacBook Pro mohl spatřit světlo světa již na podzim letošního roku. Nebýt koronaviru, pravděpodobně by nás letos čekaly žně, jenže to předběžně vypadá, že byl Apple nucen výrobu odložit, tudíž se několika zařízení disponujících mini-LED displeji dočkáme nejdříve za rok.