Potvrdil Apple nepřímo plán odstranit nabíječku z balení iPhonů 12?

Nejen 3,5 mm jack – Lightning adaptér. V balení letošních iPhonů 12 má podle dostupných informací chybět i další důležité příslušenství, konkrétně nabíjecí adaptér do zásuvky. Vyplývá to jak z tvrzení čím dál většího množství leakerů, tak svým způsobem i čerstvého kroku Applu. Ten totiž začal svým uživatelům dotazníky ohledně toho, co udělali s nabíjecím adaptérem.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Forma dotazníku, který Apple rozesílá svým uživatelům, je naprosto jednoduchá. Na jasnou otázku, co uživatelé udělali s nabíjecím adaptérem přibaleným k jeho současnému iPhonu, mohou uživatelé odpovědět předdefinovanými odpovědmi typu “Ztratil jsem ho”, “Už nefunguje”, “Stále ho doma používám”, “Používám ho mimo svůj domov (v práci, ve škole, na jiném místě)”, “Stále ho mám, ale nepoužívám jej”, “Prodal jsem jej” či “Dal jsem ho členovi rodiny či příteli”. Díky poměrně rozmanitým odpovědím by si tak měl Apple udělat o nabíjecích adaptérech a tom, jak je uživatelé využívají, poměrně dobrý obrázek, který by mu mohl buď naznačit, s jakou reakcí se setká po jeho odstranění z krabiček, nebo mu rovnou utvrdit či vyvrátit jeho plán. Do představení iPhonů totiž stále zbývá poměrně dost času, takže na změny okolo balení je stále ještě čas.

Obecně se dá říci, že přestože ještě není obsah balení iPhonů 12 oficiálně známý, už nyní vyvolává velké diskuze. Jedni s potenciálním krokem Appu ve formě odstranění nabíjecího adaptéru souhlasí vzhledem k ekologii, druzí jej však už nyní tvrdě kritizují, jelikož jim prodej telefonu bez jeho klíčového příslušenství – byť nevyužívaného každým – nedává žádný smysl. Ať už je pravda kdekoliv, oficiálně se jí stejně dozvíme až při samotném představení telefonů. To je naplánováno na letošní podzim.