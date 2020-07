4 filmy na iTunes, které tento víkend pořídíte levněji (4. 7. 2020 – 5. 7. 2020)

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Věc

Chtěli byste se v horkých dnech zchladit alespoň prostřednictvím filmu? Hororová Věc z dílny Johna Carpentera z roku 1982 vás přenese na dalekou mrazivou Antarktidu, kde se skupina vědců zničehonic setkává se svými norskými kolegy, kteří se neúspěšně snaží usmrtit utíkajícího psa. Norové po čase beze slova zmizí a jejich kolegové na základně rychle zjišťují, že věci rozhodně nejsou v pořádku, a že mají tu čest s neznámým mimozemským virem.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina

Pitch Black / Černočerná tma

Kosmická loď se při své cestě hlubokým vesmírem střetává s neznámým útvarem, prolétajícím v její těsné blízkosti. Dojde k poškození lodi, a její posádka musí náhle začít bojovat o přežití. Mezi členy posádky je i policista Johns (Cole Hauser), který musí hlídat vraha Riddicka (Vin Diesel), nadaného schopností vidět ve tmě. Když planetu zahalí černočerná tma, boj o život nabírá na nečekaných obrátkách…

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

30 dní dlouhá noc

Městečko na severu Aljašky se vždy jednou do roka pravidelně ponoří na celých třicet dní do tmy. Tento rok je ale v něčem jiný – do města přichází něco, co jeho obyvatelé nedokáží zastavit. Nastává invaze krvežížnivých upírů. Mezi nimi a těmi, kteří přežili první krvavý útok, stojí jen dva lidé – šerif Eben (Josh Hartnett) a jeho manželka Stella (Melissa George). Podaří se jim dosáhnout toho, aby přeživší mohli opět spatřit denní světlo?

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Čeština

About Time

Ve věku jedenadvaceti let se Tim dozvídá úžasné rodinné tajemství: všichni muži v jeho rodině disponují schopností cestovat v čase, respektive vrátit se ke všem událostem v minulosti, které sami prožili. Stačí jen najít si tmavý kout, zavřít oči, pevně sevřít pěsti a cesta časem může začít. Tim své schopnosti dokáže náležitě využít, získat dívku svých snů a díky schopnosti vždy se vrátit do minulosti a napravit každou chybu také vybuduje zdánlivě dokonalý vztah. Nic ale není zadarmo a Tim s každým návratem ztrácí vše, co do té doby prožil.

Angličtina, české titulky

79,- zakoupení, 59,- vypůjčení

